伊朗工業、礦業和貿易部長阿明（Reza Fatemi Amin）遭解職

物價飛漲

亞洲 – 法新社德黑蘭消息，伊朗議會投票對抑制物價不利的工業、礦業和貿易部長阿明最高“處罰”，解除其職務。投票結果是162票贊成；102票反對。

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自美國前總統唐納德特朗普於2018年退出旨在凍結伊朗核計畫的國際協議並重新對伊朗實施嚴厲制裁以來，伊朗一直處於嚴重的經濟危機之中。飽受通貨膨脹的困擾的伊朗，貨幣貶值、民不聊生。

伊朗總統萊希在投票之前為阿明辯護說，工業部管理穩定是關鍵。

被解職的工業部長阿明表示，國際制裁嚴重影響了汽車工業。議員洛特弗拉·斯卡利(Lotfollah Siahkali)批評阿明向總統提供了汽車行業的假數據。

也有議員希望汽車行業私營化。伊朗伊斯蘭議會議長穆罕默德-巴蓋爾·加利巴夫(Mohammed Bagher Ghalibaf)宣讀了投票結果，伊朗國家電視台給予了轉播。