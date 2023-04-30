菲律賓總統明訪美國 聚焦快速加固關係

菲律賓/美國/中國

菲律賓總統小費迪南德·馬科斯訪問美國，他透露周一明天與美國總統拜登會晤，聚焦促進保護菲律賓的國家利益和加強與美國之間非常重要的聯盟關係。

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據路透社消息稱，在前往美國進行為期四天的正式訪問之前，菲律賓總統馬科斯周日表示，他將向拜登傳達他與美國建立更牢固的關係以解決我們時代的擔憂的決心，議題也包括與美國有關的經濟合作問題。

馬科斯是在1986 年菲律賓人民起義推翻獨裁者老馬科斯總統政權中，得到美國幫助得以逃亡到夏威夷，並政治崛起當選總統。小馬科斯對華盛頓的此次正式訪問是 10 多年來菲律賓總統的首次訪問，也是菲律賓與美國和中國領導人舉行的一系列高層會談中的最新一次，美國與中國兩國領導人正在爭奪在該地區的戰略優勢與影響。

一位拜登政府高級官員告訴路透社，由於對中國的共同擔憂，預計拜登和馬科斯將就更大的商業參與以及軍事增強達成協議。這位美國政府高級官員表示，不可能低估菲律賓的戰略重要性，儘管這種關係不僅僅是安全問題。

這位官員表示，作為促進商業聯繫舉措的一部分，美國商務部長吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 將率領一個總統商務代表團前往菲律賓。

路透社說，馬科斯訪問華盛頓之前，菲律賓周五指責中國海警在南海採取“危險行動”和“侵略性策略”。儘管中國外交部長秦剛本周末訪問了馬尼拉，但兩國之間的海上對抗仍在繼續。

面對來自中國的這種壓力，菲律賓和美國迅速加強了防禦接觸，包括大規模軍事演習和最近美國擴大對菲律賓基地的訪問。中國反對基地協議。

美國國防部長勞埃德奧斯汀本月早些時候表示，現在討論美國希望在菲律賓基地部署哪些資產“為時過早”。這對馬尼拉來說是一個微妙的問題，不僅是因為它對其主要貿易夥伴中國的擔憂，還因為國內過去曾反對美國的軍事存在。雙方確實同意在未來幾個月內完成一份路線圖，以便在未來五到十年內向東南亞國家提供美國國防援助。