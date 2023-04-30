馬英九在希臘指蔡英文「互不隸屬」說違憲引發台灣論戰

政治

台灣前總統馬英九出席希臘德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum)對談時表示，俄羅斯與烏克蘭不像台灣與中國大陸，因為中華民國憲法將國家畫分為台灣地區和大陸地區，而「九二共識」可讓兩岸各自表述「一個中國」的含義，九二共識也成為兩岸和平的護欄，但俄羅斯與烏克蘭之間則不存在這個機制。他更指出，蔡英文幾次提到「中華人民共和國與中華民國互不隸屬」的說法，是違憲的。

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北京及台北時間28日傍晚，馬英九在德爾菲經濟論壇，由美國布魯金斯研究院約翰桑頓中國中心主任李成主持提問並對談。

馬英九表示，九二共識是以「中華民國憲法」為基礎，憲法規定管理台灣地區人民和大陸地區人民的關係是以特別法定之，中華民國在台灣的憲法可以稱為「一中兩區憲法（One China two areas Constitution）」，而九二共識與中華民國的憲法密切相關。

馬英九也指出，蔡英文總統在過去三年中兩次說中華人民共和國與中華民國互不隸屬，顯然違反了中華民國憲法第11條和兩岸人民關係條例第2條，蔡英文違背了在2016年宣誓就職時做出遵守憲法的承諾，至今沒有對此糾正和道歉。

馬英九分析，兩岸要避免戰爭就要對話，他擔任總統期間，所有部長都與中國大陸都有對應溝通管道，能解決許多問題，但目前執政的民進黨，至今拒絕接受九二共識，如果不改變，「兩岸和平很難實現。」

台灣陸委會則表示，前總統馬英九在希臘的座談會中，對中華民國憲法作出個人解讀，並以此為借口，在外國人面前批評現任總統蔡英文，此一失態的舉措，令人深感遺憾。

陸委會強調，馬英九不僅對兩岸爭議的原委作了與事實完全相悖的說明，更利用現場聽眾無法理解兩岸關係爭議的情況，順應中共的說詞，藉機批評現任總統，這是國人無法接受的事。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，陸委會惡意扭曲馬英九談話，很顯然極不願意國際聽到馬英九的發聲，老羞成怒。他說，維持兩岸關係穩定是國人期望，只有回歸中華民國憲法，堅持兩岸不是兩國，才能堅定守護台灣，蔡政府無能，只會扯台灣人後腿，出賣台灣人利益。

另，陸委會也批評馬英九2015年11月在新加坡與習近平會面時，接受中共的施壓，同意在公開場合，不能向習近平提出他所宣稱的「一個中國，各自表述」，「如今又有什麼立場重提馬習會對兩岸關係有任何貢獻與價值？」

蕭旭岑說，馬英九在兩岸領導人會晤時，提出一中各表的九二共識，也公開表明不會表述到「兩個中國、一中一台或台灣獨立」，全文都還掛在陸委會網站上，陸委會居然可以信口開合，捏造事實，這樣的陸委會，還有存在的必要嗎。

馬英九基金會呼籲陸委會主委邱太三，既然透過新聞稿誤導民眾，公開否定中華民國憲法的「一中就是中華民國」，走向蔡總統的「互不隸屬的兩國論」。既然是兩國關係，陸委會已無功能應該解散，邱太三也該即刻辭職。