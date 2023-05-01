日本首相與埃及總統舉行會談並在開羅發表講演

日本/埃及

日本首相岸田文雄日本時間5月1日（當地時間4月30日）在訪問地埃及首都開羅與埃及總統塞西舉行會談。 考慮到俄羅斯繼續侵略烏克蘭的局勢，兩國首腦確認將加強在國際問題上的合作。 5月1日，岸田文雄還在埃及首都開羅出席了由兩國經濟組織主辦的商務論壇， 並在論壇上發表演講，他在演講中指出：“埃及是一個具有吸引力的投資目的地，具有日本所沒有的優勢，比如說人口的年輕化。”他說：日本政府將積極推進日本企業對埃及的投資，並推進從埃及出發，在非洲和中東展開事業。

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在與塞西總統的會談中，岸田首相還表示在經濟和教育領域對埃及進行援助。

在會談後，岸田首相與塞西總統舉行聯合記者會，在記者會上，岸田指出：“我們不會允許俄羅斯動搖國際秩序的暴力行為。”他強調：“作為唯一在戰爭中被原子彈轟炸的國家，決不能接受俄羅斯的核威脅，不能使用核武器。” 雙方確認了“以法治為基礎的國際秩序”的重要性，同意將兩國關係提升為戰略夥伴關係。

在首腦會談上，兩首腦確認了與埃接壤的蘇丹局勢早日穩定以及恢復向文官統治過渡進程的重要性，兩國首腦還商定，為蘇丹2021年發生的軍事政變後重啟民選政府過渡程序而展開合作。

在聯合記者會上，岸田宣布，作為日本的政府開發援助（ODA）項目，日本向埃及提供日元貸款，用於開羅周邊基礎設施建設。 對於埃及約60%的小麥依賴俄羅斯進口，岸田表示：日本將向埃及提供糧食的安全保障援助，例如提供提高農業生產力的技術等。

塞西表示，俄羅斯入侵烏克蘭對糧食和能源領域產生了負面影響，並表示希望“日本一定要支持發展中國家”。

這是自2015年1月，前日本首相安倍晉三訪問埃及以來，日本首相首次訪問埃及。 岸田首相還將訪問位於開羅的地區合作組織阿拉伯聯盟總部，並視察開羅附近正在建設中的大埃及博物館。兩國首腦還見證了日本政府為開羅地鐵建設而提供限度為1000億日元（約合人民幣51億元）日元貸款的交換文件簽署儀式。

在商務論壇中，岸田首相談到了日本對埃及的支援措施，例如在應對不斷上漲的食品價格方面的支援等，也將重點關注人力資源開發領域的合作，如在埃及的日本學校進行日本式教育等。

埃及總理馬德布利出席了論壇。