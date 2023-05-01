烏茲別克斯坦：加強總統權力的修憲獲得公投批准

修憲公投

烏茲別克斯坦舉行的憲法公投，以壓倒多數通過了對憲法的修改，理論上允許現任總統沙夫卡特·米爾濟約耶夫繼續執政到 2040 年。

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烏茲別克斯坦選舉委員會周一宣布，提議加強總統沙夫卡特·米爾濟約耶夫權力的憲法公投以超過百分之九十的票數通過。米爾濟約耶夫總統聲稱：要在這個中亞的前蘇聯共和國開啟一個新的發展時代。他的主要措施包括將總統任期從五年過渡到七年，並將總統的兩次任期重新歸零，這在理論上將使現年 65 歲的國家元首繼續執政到2040 年。

根據對公投計票的初步結果，憲法改革以 90.21% 的贊成票獲得通過，投票率為84.54%，這一結果不出所料，因為儘管最近幾年進行了改革，但烏茲別克斯坦仍被眾多非政府組織視為專制國家。

法新社指出，在公投前的宣傳期間，烏茲別克當局堅持認為，修改三分之二的憲法將使國家民主化，並提高 3500 萬居民的生活水平，但烏茲別克斯坦的人權長期以來一直受到專制政權的蔑視。而米爾濟約耶夫總統是修憲的主要受益者。

2016年，前總統——殘忍的伊斯蘭·卡里莫夫去世後，接任的米爾濟約耶夫一直在努力展現更現代的形象，他曾是卡里莫夫的副手，忠誠地擔任總理之職長達 13 年。在米爾濟約耶夫吹噓的這個更加公正的“新烏茲別克斯坦”中，禁止死刑和尊重人權，被寫入憲法。

在一個媒體基本上受控制的國家裡，經過片面的宣傳，烏茲別克斯坦修憲文本的通過是毫無懸念的。而唯一反對它的嘗試也被血腥粉碎了。

據當局稱，2022 年 7 月在西北部的卡拉卡爾帕克斯坦州，發生了反對憲法修正案的示威活動，修正案中的一個條款會削弱烏茲別克斯坦這一大片貧困地區的自治權。抗議示威導致21人死亡之後，修正案的這一條款被撤銷。