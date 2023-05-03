日本首相岸田在內羅畢與肯尼亞總統魯托舉行會談

日本/中國/非洲

正在非洲訪問的日本首相岸田文雄日本時間5月2日乘坐政府專機從科托卡國際機場出發，前往此次訪問的第三個國家肯尼亞，岸田於日本時間3日下午4點以後，在肯尼亞首都內羅畢與肯尼亞總統魯托舉行首腦會談。今年正值日本與肯尼亞建交60周年，兩首腦確認將加強兩國的友好合作。

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在首腦會談中，岸田首相提出為肯尼亞提供包括能源在內的支援，並希望確認以對抗中國為背景，與肯尼亞在“自由開放的印度洋、太平洋”（FOIP）方面合作，“自由開放的印度洋、太平洋”構想是2016年時任日本首相的安倍晉三在肯尼亞內羅畢發表的。在訪問肯尼亞之前，岸田1日在加納向媒體表示“將再次確認實現‘自由開放的印度洋、太平洋’的重要性”。他還示意將就非洲東北部蘇丹局勢和俄烏衝突與肯尼亞展開密切合作。

兩首腦會談除了就烏克蘭和蘇丹局勢交換意見外，日本方面還提出將面向印度洋的肯尼亞定位為實現“自由開放的印度洋、太平洋”地區重要合作夥伴的構想，以在此地區實現法治和航行自由，兩首腦在會談中確認了將在這方面加強合作。

此外，肯尼亞是東非的主要經濟基地，日本重視肯尼亞在物流網絡中的“樞紐”作用，迄今為止已在港口開發等領域提供援助。另一方面，中國也在“一帶一路”廣域經濟區推動對肯尼亞的投資，造成“兩國相爭”的局面。日本外交人士強調此次會晤的意義，稱肯尼亞是面向印度洋的東非門戶，是“日中外交碰撞的重要國家”。

日本認為，在非洲，中國通過基礎設施投資等方式擴大影響力，通過債務加強對他國控制的所謂“債務陷阱”正在成為問題，肯尼亞也意識到了這個問題，預計將在會談中將確認透明和公平的發展融資的重要性。