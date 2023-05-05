日本石川縣發生里氏6.5級強烈地震

日本/地震

日本時間5月5日下午2點42分左右，日本石川縣發生震度6強（日本標準）的地震。據日本氣象廳稱，震源位於石川縣能登地區，深度約10公里。震級推測為里氏6.5級。到本稿截稿時為止，至少有一人死亡，多人受傷，許多房屋倒塌。珠洲市震度為6強，能登町為5，輪島市為5。

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日本氣象廳於日本時間下午4時40分召開記者會，稱在震感強烈的地區，未來一周左右可能會發生同等震級的地震， 尤其是這2-3天，要格外小心。截至下午4時，共觀測到震度1級以上的地震13次。

據日本氣象廳稱，該地區的地震活動已持續兩年多，預計還會持續。 此次地震，無論是震級還是震度，都將是此次系列地震活動中規模最大的。

東京大學地震學名譽教授平田直表示：“能登半島是地震長期持續的地區，本次地震被認為是從2022年開始持續的震群之一，震度和地震規模（震級）是到目前為止最大的。”

據日本氣象廳稱， 由於此次地震，日本沿岸的海平面可能會出現一些波動，但沒有發生海嘯的危險。 關於這次地震，已發布緊急地震速報。

石川縣珠洲市觀測到6級以上的最大震度。

此外，氣象廳還發布了石川縣能登地區長周期地震動態觀測信息，震級為3級，高層建築可能會長時間持續搖晃，氣象廳提請注意。

為應對石川縣能登地區發生的6級以上地震，政府在首相官邸危機管理中心設置了首相官邸對策室，負責收集信息和採取其對策。 岸田首相正在結束對新加坡的訪問後的歸途中，內閣官房長官松野博一和內閣官房副長官木原誠二已趕赴首相官邸。松野將下午3點25分舉行記者了招待會。

據北陸電力公司稱，位於石川縣誌賀町的志賀核電站觀測到震度為3的地震，但目前尚未確認地震引起的異常。

珠洲市已有多棟房屋倒塌 ，多人受傷，13人被送往醫院，其中一人死亡。此前曾有兩個人壓在倒塌的房屋之下。 據消防廳稱，兩人中的一人獲救並被送往醫院， 其餘一人仍在營救中，其他具體細節正在核實。

七尾市能登島“能登島水族館”臨時約1000人避難至水族館院內高地，截至下午3:00，設施安全已得到確認，據說他們正在返回水族館內。