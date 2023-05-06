伊朗今天處決一名持不同政見者

伊朗/瑞典

伊朗裔瑞典持不同政見者哈比卜-查布在被指控為伊朗西部一個阿拉伯分離主義團體的領導人後，被以 "恐怖主義 "罪名判處死刑。伊朗司法證實，今天上午對查布執行死刑。

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據本台報道，伊朗處決了瑞典-伊朗持不同政見者。伊朗法院於3月12日確認了查布的死刑判決。據伊朗司法當局機構Mizan Online6日宣布："恐怖組織Harakat al-Nidal的負責人哈比卜-查布的死刑判決於今天上午執行。

哈比卜-查布是阿拉伯分離主義組織阿拉伯阿瓦茲解放運動（ASMLA）的領導人。伊朗當局指控這個組織實施了幾次致命的襲擊，包括2018年9月在阿瓦士的一次閱兵式上。本台在德黑蘭的記者Siavosh Ghazi報道說，該次襲擊造成數人死亡，包括前來參加閱兵的平民。在伊朗電視台播出的一份供詞中，查布承認對組織這次襲擊負責。

哈比卜-查布擁有伊朗和瑞典的雙重國籍。他於2020年10月前往土耳其進行私人旅行，然後失蹤。反對派團體稱他被伊朗情報部門誘捕，並被強行帶往伊朗。一個月後，他在伊朗的監獄中再次出現。

2020年11月，伊朗電視台播放了一段哈比卜-查布的視頻，他在視頻中指責自己於2018年9月在西南部胡齊斯坦省首府阿瓦士的閱兵式上進行了致命的襲擊，並為沙特情報部門工作。這類視頻的傳播在伊朗很常見，並受到人權捍衛者的譴責，他們指責當局是通過酷刑獲得這些視頻認罪。

去年3月，司法部門將六名被指控為ASMLA成員的男子判處死刑，指責他們聽從他們在歐洲領導人的命令，並點名哈比卜-查布。

瑞典譴責對查布死刑判決並要求釋放查布。周六，擔任歐盟輪值主席國的斯德哥爾摩再次譴責了判刑與處決。