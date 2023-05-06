傳拜登將提名空軍上將布朗出任美國參謀長聯席會議主席

拜登總統預計將提名一位接連創造歷史先例並有着多年經驗的戰鬥機飛行員出任美軍最高軍職，即美國參謀長聯席會議主席，以應對中國的崛起。

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他就是現任美國空軍參謀長的空軍上將小CQ·布朗(CQ Brown Jr.)，如果獲得參議院批准，他將接替現任參聯會主席的陸軍上將馬克·米利(Mark Milley)。米利的任期在10月結束。

美國之音轉引美聯社報道：今年61歲的布朗是職業飛行員，駕駛F-16戰鬥機，有3千多飛行小時，在所有層級都擔任過指揮職位。過去一年來，他一直被普遍視為接替米利的首要人選。目前，五角大樓正在進行轉型，從為過去的地面戰爭做準備，轉變為遏阻可能與北京發生的未來衝突。

布朗在其軍旅生涯中不斷突破障礙。他曾是美國太平洋空軍的首位黑人司令。他在擔任這項職務期間，領導美國在印太地區抗衡中國的空中戰略。在這段時期里，中國迅速將南中國海島嶼軍事化，並向關島附近派出轟炸機，以測試打擊範圍。

美國空軍參謀長

三年前，他成為美國歷史上第一位空軍參謀長，這是美國空軍的最高軍官。他也因此成為整個美國軍隊第一位領導某個軍種的黑人最高將領。

美軍加強迅速應對中國在網絡戰、太空、核武器和高超音速武器等各個領域崛起的能力。布朗過去幾年在擔任美國空軍最高將領期間，一直高度關注所有這些領域，以便使美國空中武力現代化，能夠打贏21世紀的戰鬥。布朗努力推動將美國的核能力現代化，包括即將起飛的下一代隱形轟炸機。他還領導了淘汰老舊戰機的努力，以騰出資金，建造新式無人駕駛機隊。他還支持發展美國太空軍，這支新軍種的第一批軍人和能力來自美國空軍。

美國參謀長聯席會議主席

美國參謀長聯席會議主席是美國軍隊的最高階軍官，擔任總統、國防部長和國家安全委員會的最高軍事顧問。雖然參聯會主席並不指揮部隊，也不屬於正式的指揮鏈。但參聯會主席在所有重大軍事議題中都發揮關鍵作用，包括決定政策、就重大作戰行動提供建議以及主持包括武裝部隊所有軍種參謀長的聯席會議。

據介紹：布朗為人內向，行事縝密，被視為跟米利截然相反。米利的個性突出，說話直率，其四年任期風波不斷。