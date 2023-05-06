日本與韓國或推動與中國恢復高層對話

中日韓/高層通話機制

日本首相岸田文雄將在7日與韓國總統尹錫悅於首爾舉行的首腦會談上，確認早日重啟包括中國的三國對話的重要性。三國計畫放眼於年內舉行被稱為“日中韓峰會”的首腦會談，而推動協調。通過重啟日韓、日中間的高級別對話，2019年12月後中斷至今的三國對話有望重回正軌。

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據共同社今天報道稱，日韓首腦將確認儘快重啟日中韓對話的重要性。該報道引述多名外交消息人士5日透露，日韓首腦3月在東京舉行的會談中，也就重啟三國對話的重要性達成了共識。中國也展現出重啟意願。韓國將是下次三國首腦會談的主席國。具體步驟可能是首先舉行三國的工作級別磋商，進而發展為外長會談，直至首腦會談。

創設日中韓首腦會談的目的是在貿易和環境領域等反覆討論，從而帶動地區的和平與穩定。日本政府也重視同時開展的日中、日韓的雙邊磋商機會。政府相關人士稱：“若能利用三國框架，則與對方國家協調會談和面向國內說明更易展開，門檻較低。”

據該報道，日中外交消息人士指出，“中國應該是想穩定與日韓的關係，以分裂在安保和經濟層面加強聯繫的日美韓。”

但消息稱，不過，過去日中韓首腦會談曾受國際局勢和雙邊關係等影響而延期。岸田被視為存在年內解散眾院舉行大選的可能性，中韓兩國也在關注日本的這種政治局勢，也有觀點認為視局勢發展會對日程協調產生影響。