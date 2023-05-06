聯合國承諾“留在”阿富汗

阿富汗/聯合國

在阿富汗當局禁止該國婦女為聯合國工作後，聯合國周五對在阿富汗的行動進行了評估。聯合國重申了 "留在阿富汗幫助民眾的承諾"。

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據本台報道稱，2023年4月初，聯合國宣布，塔利班政府現在禁止阿富汗女僱員在全國範圍內為該聯合國工作，而這些女僱員以前曾免於適用於當局對非政府組織的處理措施。聯合國駐阿富汗特派團（Manua）隨後啟動了對直至5月5日截止的聯合國行動的審查。

聯合國秘書長的副發言人法爾汗-哈克（Farhan Haq）告訴新聞界：由此，聯合國駐阿富汗特派團重申了 "留在阿富汗並代表阿富汗的男人、婦女和兒童採取行動的承諾，聯合國並呼籲國際捐助者繼續資助阿富汗人民所需的援助。在喀布爾發表的此份聲明中，聯合國駐阿富汗特派團還重申他們對阿富汗當局的該禁令的譴責，該禁令 "嚴重破壞了聯合國的工作，包括破壞了聯合國向所有需要幫助的人提供援助的能力。但是，"儘管存在挑戰，聯合國不能撤離。"據聯合國駐阿富汗特派團堅持說，它已經進行了 "與多個阿富汗行動者，包括民間社會和婦女團體，以及與成員國和捐助者作廣泛磋商。

同時，"聯合國駐阿富汗特派團繼續說，"我們繼續與事實上的塔利班當局進行有重點、有建設性和有原則的接觸，以確保取消這一當局禁令並確保所有聯合國人員的安全。據聯合國駐阿富汗特派團說："目前，只能說在阿富汗當地的聯合國實體正在繼續討論適當的工作方式"，而且 "人道主義行動也在繼續"。"他說：我們對工作人員的政策將持續進行評估。

他指出，自禁令發布以來，聯合國駐阿富汗特派團已要求所有阿富汗工作人員，包括男性和女性，都在家裡工作，但在阿富汗的其他聯合國實體有 "不同的處理方式"。塔利班自2021年8月重新掌權以來，恢復了對伊斯蘭教的嚴格解釋，並加強了對婦女的鎮壓措施。