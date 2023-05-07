伊朗田徑協會主席因女運動員未戴頭巾參賽而下台

伊朗/頭巾

據伊朗官方媒體稱，伊朗田徑聯合會主席周日因未佩戴強制面紗的婦女參加一項體育賽事而辭職。

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伊朗官方的Irna新聞社說，"Hashem Siami已經辭職，原因是與在伊朗南部大城市設拉子舉行的耐力賽比賽中有爭議有關。而根據伊朗媒體播出的賽事圖像，婦女選手在周五參加了該比賽活動，但沒有戴穆斯林面紗。

這一事件發生在4月中旬一項新的警察計畫生效之後，該法令旨在加強對婦女面紗的控制，自1979年伊斯蘭革命以來，面紗就是強制性的。

設拉子所在的法爾斯省檢察官周日宣布，他將傳喚該比賽活動的組織者進行 "解釋"。

已辭職的Siami告訴Irna，他的田徑協會不是比賽的組織者，沒有戴面紗的婦女也不在田協所屬的運動員之列。

最近幾個月，越來越多的女性不戴面紗就出現在公共場所以示抗議，在9月馬赫薩-阿米尼（Mahsa Amini）在拘留所死亡引發的抗議運動開始後此類抗議增多。阿米尼因違反嚴格的着裝規定而被捕。

法新社說，上周，至少有四位著名女演員在德黑蘭的公共場合不戴強制性面紗出場，引發被當局追究擔心。

4月16日，伊朗當局說，在24小時內有150多家商業機構因未遵守女僱員戴面紗的要求而被關閉。在設拉子，警方還逮捕了幾名未戴頭巾參加近一年前舉行的滑板活動的女孩，以及該活動的組織者。