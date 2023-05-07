岸田在韓國再為歷史道歉 雖不是國事正式級但由衷 大部分韓國人說接受

日本/韓國

日本首相岸田文雄周日抵訪韓國即告訴韓國人，當他想到日本殖民統治期間給韓國人民造成的苦難和痛苦時，他倍感“心痛”。這是日本對導致兩國關係惡化的歷史爭端再一次表態。韓國與日本都是美國在亞洲的盟友，美國希望日韓和解。

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據路透社報道，日本首相岸田此次訪問首爾是日本領導人 12 年來首次訪問韓國首都，這是韓國總統尹錫悅 3 月份訪問東京的回訪，當時他們就試圖為主導日本與韓國關係中長達幾十年的歷史爭端畫上句號。

在與尹錫悅會面後面對記者時，岸田沒有對日本在1910-1945 佔領期間犯下的錯誤作新的正式道歉，但表示他的政府繼承了早期政府的立場，其中一些政府已經做了道歉。

岸田文雄說，“就我個人而言，當我想到韓國許多人在當時的困難環境下忍受着可怕的痛苦和悲傷時，我的心很痛。”

而韓國總統尹錫悅說，未解決的歷史問題不應該意味着兩國不能採取進一步措施來加深關係。

尹錫悅辦公室的一名高級官員表示，岸田的言論並非事先安排好的。尹錫悅感謝岸田“即使沒有被提出這樣的要求，也表明了他的歉意的誠意”，並表示這將“對未來的兩國合作有很大幫助”。

韓日領導人承諾加強合作受到美國歡迎，美國認為這是更好地應對來自朝鮮的威脅和來自中國的競爭的一種方式。

據尹錫悅在與岸田的會談開始時就說，“韓國和日本之間的合作與協調不僅對兩國的共同利益至關重要，而且對世界和平與繁榮也至關重要。”

但韓國主要在野黨民主黨批評尹錫悅唯唯諾諾、“忘卻歷史”、搞“屈辱外交”。據韓聯社說，民主黨發言人音譯為康善宇在一次簡報會上責問說：“為什麼要恢復雙邊外交的先決條件是放棄我們的歷史。”

韓國和日本之間的歷史爭議可能還會給兩國領導人之間蓬勃發展的關係蒙上陰影。而且在尹錫悅和岸田的前任執政時，韓國和日本的關係跌至幾十年來的最低點。韓國人指責日本強迫婦女在戰時日軍妓院服務，並使用強迫勞動等虐待行為。

在韓國法院於 2018 年命令日本公司在強迫勞動案件中支付賠償後，日本限制向韓國出口高科技材料，首爾作為報復威脅要退出與東京的軍事情報共享協議。

尹錫悅在國內面臨批評，批評稱他在改善與日本關係的努力中付出的比得到的多，包括提議韓國企業而不是法院命令的日本公司，賠償戰時勞工的受害者。韓國的民意調查顯示，許多韓國人認為日本在贖罪和道歉方面做得還不夠。

儘管尹錫悅已表示他認為日本不需要再為過去發生的事情“下跪”，但一些韓國官員希望岸田做出一個姿態。

岸田談到尹錫悅的提議時說：“許多人不忘記過去的痛苦回憶，但對未來敞開心扉，這讓我很感動。”

周日，約 50 人舉行集會，支持或反對岸田抵訪韓國，但並肩示威並未引發廣泛抗議。

據首爾梨花大學教授萊夫-埃里克·伊斯利 (Leif-Eric Easley) 表示，儘管日本首相岸田沒有新的道歉，但重申和解和首腦訪問的象徵意義對兩國關係具有價值。他說：“韓國和日本的國旗並肩飄揚，國歌一起奏響，領導人與配偶在友好的晚宴上相互關照，這會讓公眾放心。”

路透社採訪位於首爾的韓國國際關係教授 Shin-wha Lee 表示，美國的兩個盟友互動的重點圍繞着面對朝鮮核威脅的安全合作。“他們的軍事和經濟能力對於促進多邊區域安全合作至關重要，兩國之間糟糕的關係可能會阻礙美國的目標。”

岸田說，他們討論了雙邊關係以及朝鮮等地區和全球問題。他說，他已同意讓韓國專家檢查已擱置的福島核電站計畫排放的水。日本的鄰國一直對這一計畫抱有爭議，擔心可能對環境造成影響。

岸田還邀請尹錫悅參加定於本月晚些時候在日本舉行的七國集團峰會，並在場外與美國舉行三邊會談。

據首爾梨花大學教授伊斯利指出，雖然尹錫悅和岸田沒有提到與中國的摩擦點，但他們確實談到了人權、法治和自由開放的印太地區的共同價值觀。他認為，“這表明首爾和東京在加強供應鏈安全、抵制經濟脅迫和阻止亞洲單方面使用武力方面立場越來越一致。”