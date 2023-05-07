岸田首相訪問韓國 日韓首腦“穿梭外交”時隔12年重啟

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日本首相岸田文雄5月7日乘坐政府專機抵達首爾空軍基地，開始對韓國進行工作訪問，與尹錫悅總統舉行了日韓首腦會談，日韓之間的“穿梭外交”正式重啟。 這是岸田首次訪問韓國，是日韓首腦相隔12年實現一年之內的首腦互訪，也是自2018年2月，當時的日本首相安倍晉三訪問韓國，出席平昌奧運會開幕式以來，日本首相相隔5年對韓國進行訪問。

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岸田首相首先到訪韓國總統府，和尹錫悅總統一起檢閱了儀仗隊並參加了歡迎儀式。

在首腦會談之前，岸田與夫人一起參拜了首爾市內的墓地“國立首爾顯忠院”。 向象徵著追思那些為國捐軀人們的顯忠塔鮮花，默哀後在賓客名單上寫上“岸田文雄”的名字。

顯忠院安葬着前總統樸正熙、金大中等前任領導人、戰死或殉職的軍人、日治時期的獨立運動家等。 2006年，當時的安倍晉三首相、2011年，當時的野田佳彥首相參拜了顯忠院。

韓國總統尹錫悅當地7日下午在首爾龍山的總統府與岸田文雄舉行首腦會談。尹錫悅首先對岸田首相的來訪表示歡迎，並對5日發生在日本石川縣能登地區的地震受害者表示哀悼與慰問。

尹總統在多人數參加的會談中表示：“韓日關係的全面改善是顯而易見的”，“我們有責任超越過去雙邊關係良好的時代，創造一個更美好的時代。”

他說，兩國首腦恢復“穿梭外交”用了12年，但我與岸田首相的互訪只用了不到兩個月的時間。”“一開始開啟良好變化的源頭是比較難的，但一旦開啟這個源頭，就會洪流滾滾。”

岸田首相在會談中指出：“在不到兩個月的時間裡，日韓各種對話已經開始活躍起來”。 展望雙邊關係和將於19日舉行的七國集團首腦峰會（廣島首腦峰會），岸田表示願意討論包括朝鮮在內的印太地區局勢，以及日韓在全球問題上的合作。

尹總統表示，韓日在國際問題上需要合作，希望岸田首相此次訪韓是邁向未來的有益一步。

尹錫悅指出：“我們需要擺脫這樣一種認識，即如果我們不能完全解決歷史問題，我們將無法在未來的合作中取得任何進展。” 他重申了推動日韓關係向前發展的政策，表示與將以往持續要求日本就戰爭等道歉的“謝罪外交”之間畫清界限。

會上，基於日本政府決定取消對韓國嚴格的出口管制措施，雙方還確認建立半導體穩定的供應鏈，推進經濟安全領域的合作。

兩人還討論日韓、日美韓在安全保障領域的合作，以及先進技術經濟安全保障等問題。 岸田邀請尹錫悅參加將於 5月19 日起在廣島舉行的七國集團首腦峰會，並確認為實現“自由開放的印度洋太平洋地區”展開合作。

兩國領導人在會談後舉行了聯合記者會。

在舉行日韓首腦會談的韓國總統府附近，幾個民間團體舉行了抗議集會，據組織者稱，約有 100 人參加。

在集會上，集會者舉着標語牌，要求尹錫悅總統向岸田首相提出反對從東京電力公司福島第一核電站排放處理水的計畫，並對二戰期間日本強征朝鮮半島勞工謝罪。

另一方面，就在附近，舉行了歡迎岸田首相來訪，支持構建面向未來的日韓關係的集會。

晚上，兩位領導人及夫人出席晚宴。