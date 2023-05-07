日韓首腦會談後，出席聯合記者會

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韓國總統尹錫悅與日本首相岸田文雄5月7日慶賀“穿梭外交”時隔12年重啟，並就不斷發展韓日關係達成共識。尹錫悅和岸田文雄在會後出席了聯合記者會。尹錫悅向媒體表示，雙方重申“朝鮮的核和導彈計畫對兩國和世界其他地區構成嚴重威脅”。尹錫悅還提及，不排除日本未來參與《華盛頓宣言》。

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岸田文雄於周六午間抵韓，對韓國開展為期兩天的訪問。日韓領導人在依次舉行小範圍會談、大範圍會談後舉行聯合記者會，介紹會談成果。據日本外務省介紹，岸田文雄和尹錫悅進行的首腦間小範圍會談持續了約40分鐘，隨後大範圍會談持續了約65分鐘，雙方會談時間共約1小時45分鐘。

據韓聯社報導，在大範圍會談的開場白中，尹錫悅表示，由衷歡迎岸田文雄訪問韓國，並代表韓國國民對日本石川縣5日發生地震造成人員傷亡和財產損失致以深切哀悼和誠摯慰問。尹錫悅說，韓日恢復首腦定期互訪的“穿梭外交”用了長達12年的時間，但兩國領導人的往來卻時隔不到兩個月，這體現出嶄新啟程的韓日關係加速發展的勢頭。

尹錫悅表示，可喜的變化開頭很難，但一旦形成往往會成為大勢所趨，當前的韓日關係亦是如此。尹錫悅說，“韓日關係呈現顯著的全面好轉趨勢，我們要更上一層樓，開創超越以往兩國關係好時期的更好時期，我對此具有責任感”。他指出，在嚴峻的國際形勢和全球複合危機之下，韓日之間的合作共處不僅符合兩國的共同利益，也是維護世界和平與繁榮所不可或缺的。要擺脫對日外交思維定式，只因歷史問題沒有完全得到解決，就不肯為面向未來的合作而踏出一步，這是不可取的。

據日方介紹，岸田文雄在會上首先表示，他很高興能夠在今年3月歡迎尹錫悅訪問東京後很快回訪首爾，並能夠開始正式的“穿梭外交”。此外，岸田再次對韓國在近期日本僑民撤離蘇丹問題上給予的大力配合表示讚賞。兩國領導人將按照3月東京會晤指明的方向，開展雙方政府間廣泛領域的對話與合作，包括財長會晤、重啟日韓安全保障對話、舉行日韓經濟安全對話，以及在出口管制領域取得進一步進展。此外，關於日韓中領導人會議進程，岸田表示支持輪值主席國韓國所做出的努力。

兩位領導人還對日韓商業交流的強勁復蘇，以及私營部門和議會交流的持續活躍表示歡迎。兩位領導人並就地區局勢交換了意見，特別是在朝鮮不斷挑釁的情況下，同意通過日美同盟、韓美同盟、日韓、日韓美安全合作加強威懾和應對能力。雙方就此達成共識，並決定在七國集團（G7）廣島峰會召開之際舉行日韓美首腦會談，進一步深化討論。此外，兩位領導人就促進“自由開放的印度-太平洋”、烏克蘭局勢以及國際社會面臨的其他問題交換了意見，並考慮到尹錫悅將參加七國集團廣島峰會，同意進行密切合作。

日方指，兩國首腦確認日韓關係改善已步入正軌，將繼續以“穿梭外交”加深互信，包括以即將舉行的七國集團廣島峰會為契機，進一步發展日韓關係。對此，兩國首腦一致表示，將訪問廣島和平紀念公園，並在公園內的韓籍遇難者慰靈碑前共同祈禱。據悉，日本首相上一次訪韓是在2018年2月，時任首相安倍晉三出席了平昌冬奧會開幕式。2011年10月，時任首相野田佳彥訪韓後，兩國首腦間的“穿梭外交”中斷。

韓聯社報導指，尹錫悅周六下午在龍山總統府同岸田文雄舉行聯合記者會時表示，韓日兩國商定向福島核電站排污現場派遣韓國專家考察團。他指出，韓國國民希望基於科學依據對核污水排海的安全性進行客觀的驗證，希望能夠採取考慮國民訴求的措施。尹錫悅答記者問稱，岸田首相許諾努力化解近鄰韓國的國民對健康與安全的擔憂。岸田文雄表示，他很清楚韓國有輿論對核污水排海感到憂慮。作為日本首相，他不會認可對本國國民、以及韓國國民健康和海洋環境造成負面影響的排放形式。

就兩國間的歷史遺留問題，岸田文雄在聯合記者會上提到，寫明對日本殖民統治深刻反省和由衷道歉的1998年《日韓共同宣言》（《金大中-小淵惠三聯合宣言》），並指“政府的立場今後也不會動搖”。提及過去的日韓關係，岸田文雄強調：“我自身對於當時嚴峻環境下給很多人帶來非常痛苦和悲傷的記憶感到痛心。” 對此，尹錫悅回應說：“韓國方面從未提及或要求過，但我很感激（岸田）能表現出誠懇的立場” 。岸田文雄說，面向未來與韓方合作是自己作為日本首相的職責。

關於韓國政府對原二戰被征勞工訴訟問題的解決措施，岸田文雄談到，“很多人並未忘卻過去的痛苦記憶，但同時對未來敞開心扉，這令我很感動”。當被韓國記者問及“我感到痛心”這句話是否是針對強征勞工的受害者時，岸田回答說：“我誠實地表達了我的想法”。他還對韓國協助日本從蘇丹撤僑一事表達感謝。

報導提及，對於部分人士主張必須要求日本致歉，尹錫悅重申，重要的是懷着誠意解決，這不是一方向另一方提要求就能解決的問題。尹錫悅表示，韓國政府解決二戰強征勞工索賠問題的方針不會改變。尹錫悅說，韓方所發表的解法是同時滿足1965年《韓日請求權協定》和2018年韓國大法院裁決的折中方案，這是在法律上無懈可擊的唯一解法。

對於旨在加強韓美延伸威懾方案的《華盛頓宣言》是否會擴大到韓美日合作，尹錫悅表示，不排斥日本參與其中。他指出，《華盛頓宣言》尚未完全成形，需要在共同策畫、共同落實的過程中完善充實其內容。只要相關進程步入軌道，日方也在對美關係方面做好準備，可隨時同日方就此展開合作。

此外，尹錫悅表示，去年11月韓美日領導人在金邊舉行會談時商定實時共享朝鮮導彈預警信息，歡迎兩國政府就其落實方案進行討論，今後將繼續開展韓美日安全合作。韓日還決定，在推行韓國的《自由·和平·繁榮的印度太平洋戰略》和日本的“自由開放的印度-太平洋”願景的過程中保持密切合作與溝通。

岸田文雄提及，朝鮮持續發起挑釁，還能看到企圖用武力改變現狀的現象。在此情況下，韓日同意通過日美同盟、韓美同盟、日韓及日韓美安全合作加強威懾力和應對力。兩國將在七國集團（G7）廣島峰會上舉行日韓美領導人會議，深入討論相關問題。

尹錫悅告訴媒體稱，首腦互訪的“穿梭外交”重回正軌深具意義，共享普世價值的韓日兩國又一次凝聚共識，決定緊密合作應對國安、經濟等全球性課題。岸田文雄亦指，3月日韓關係改善邁出了一大步，已經步入正軌。他願意經常會晤尹錫悅，深化互信，為加強日韓關係注入動力。