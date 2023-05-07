東盟下周開會 聚焦緬甸

東盟/緬甸

東盟計畫於5月9日至11日在印尼佛羅雷斯島（Flores）舉行峰會。會議主要議題選定關注緬甸局勢。緬甸本身雖然是東協成員國，但因軍政府未能實行和平計畫，而被禁止參與高層級峰會。

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東南亞各國本周將在印尼會談，持續惡化的緬甸危機是會議重點，東盟將再度呼籲緬甸結束不斷升溫的暴力情勢。

緬甸軍方2021年2月發動政變推翻文人領袖昂山素季的民選政府後，國家陷入危機。軍政府血腥鎮壓異議人士，引發社會動蕩和經濟災難。

東南亞國家聯盟（ASEAN，東盟）一直試圖推動2年前與緬甸達成的5點共識，但努力並無進展，緬甸軍政府不顧國際譴責，拒絕與反抗者交涉。這些反抗者包括被趕下台的國會議員、反政變組織「人民防衛部隊」（People's Defence Forces），以及少數民族的武裝團體。

上個月反抗軍一處據點所在村莊遭遇空襲，據悉造成數十人死亡，引來全球譴責，緬甸軍政府更加遭到孤立。

據法新社報道稱，東盟10國將再度強烈譴責緬軍空襲，並要求立即停止暴力，指如要替緬甸找到永續和平的解決之道，這會是替全國全面對話創造有益環境的唯一方式。

峰會聲明將由今年的主席國印尼發布。