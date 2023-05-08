土選舉海外投票站： 阿姆斯特丹一投票站打起群架

政治

亞洲 – 土耳其總統埃爾多安正面臨著20年來最嚴峻挑戰之一，本將於6月18日舉行的總統大選提前至4月5月14日。根據上個月民調顯示，土耳其反對黨總統候選人凱末爾·克勒赤達羅盧(Kemal Kiliçdaroglu)與埃爾多安的支持率不相上下，令埃爾多安連任前景並不明朗。

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從5月7日開始，海外土耳其選民可以提前投票。荷蘭首都阿姆斯特丹為土耳其選民刻意開設了投票站。8日荷蘭國家公共廣播電視台（NOS）播出的畫面顯示，300多名土耳其選民為支持和反對埃爾多安爭執不下，最終動手打了起來。

荷蘭警方對法新社記者表示，他們抵達這家投票站時，300多人動手打群架，兩人受傷。警方對此展開調查。

仍據荷蘭國家公共廣播電視台（NOS）的報道，一位沒有透露姓氏官員表示，這是一起重大事件。現場一片喊叫，衝突各方恐慌、混亂。負責選舉安全的人在晚上9點告訴警方，情況已經失控。警方抵達兩個小時後，把打群架的人分開。荷蘭社區居住者約40萬土耳其裔，其中大部分是上個世紀60和70年年代移居歐洲的後代。

土耳其8日拒絕歐安組織準備派遣的兩名監察員前往土耳其監督選舉。這兩名選舉監督員分別是丹麥人索倫·桑德加德 (Soren Sondergaard)和瑞典人卡西加爾(Kadir Kasirga)。

歐安組織在一份公報中表示，我們對這項可能對國際觀察團的工作產生負面影響的措施感到失望。