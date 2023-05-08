泰國國會大選5月14日正式拉開帷幕，警方嚴防暴力

泰國/政治

泰國將在5月14日舉行國會眾議員選舉，泰國警方繃緊神經，避免選前出現任何暴力行為。

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泰國國會眾議院在3月20日被解散，選舉委員會隨後宣布5月14日為投票日，5月7日為提前投票日，以便讓選舉當天無法投票或是不在籍的選民可以提前投票。

根據選委會的統計，今年有投票權的選民共有5千228萬多人，全國有235萬多人登記提前投票，7日舉行的提前投票在艷陽高溫下進行。

泰國公視（Thai PBS）報導說，選委會秘書長薩文（Sawaeng Boonmee）表示，他們接到檢舉，安納乍能府（Amnat Charoen）、也梭吞（Yasothon）與是剎吉省（Si Sa Ket）的提前投票人數異常高，選委會正在調查相關細節。

《曼谷郵報》（Bangkok Post）則報導說，中央調查局（Central Investigation Bureau）局長吉拉波（Jirabhop Bhuridej）表示，已經要求各單位緊盯高風險選區，避免選前出現任何暴力行為。曾經在地方選舉中出現暴力行為的選區會列為重點監看區域，他們也會注意是否出現買票的行為，以及是否有官員涉入不法行為。

泰國皇家警察同時也成立了安全中心，緊盯是否有出現不法行為。該中心發言人尼提通（Nithithorn Chintakanon）表示，他們會向民眾宣導正確的選舉法規，也會訓練警察了解選舉法規，例如不能隨意將選票帶出投票所、不能拍攝選票、不能破壞選票、不能破壞候選人競選海報等。