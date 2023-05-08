美國譴責阿盟恢復敘利亞成員國資格

敘利亞重返阿盟

國際 – 在阿拉伯國家聯盟（阿盟）同意恢復敘利亞的阿盟成員國資格一天之後，美國表示譴責。美國國務院副發言人8日表示，在現階段敘利亞“不應被重新接納”。法新社報道，華盛頓長期以來一直反對與敘利亞總統巴沙爾·阿薩德的任何關係正常化。

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7日，阿盟成員國外交部長們在開羅的阿拉伯聯盟總部參加了關於蘇丹和敘利亞戰爭的兩次特別會議。他們投票贊成接納敘利亞重返該組織。此後，阿拉伯敘利亞共和國政府代表團將可重返阿拉伯聯盟。阿盟外交部長在閉門會議上投票贊成敘利亞回歸。

全天候電視台法國24新聞台France24採訪了法國籍敘利亞問題專家巴朗什(Fabrice Balanche)。巴朗什表示，對大馬士革來說，“這是一場外交勝利”，並指出“所有阿拉伯駐敘利亞大使館的重新開放不再有任何障礙”。

阿盟秘書長艾哈邁德·艾布·蓋特（Ahmed Aboul Gheit）並不這樣認為。他表示，是否與大馬士革關係正常化取決於每個阿拉伯國家。

回想起2013年，敘利亞反對派領導人哈蒂柏（Moaz Alkhatib）第一次在阿盟峰會上獲得敘利亞代表席位，稱美國應該使用“愛國者”導彈來保護敘利亞反對派佔領的地區免遭阿薩德的空中力量的打擊。

十年間，局勢發生了180度大轉彎。5月19日將在沙特舉行阿拉伯國家聯盟峰會。路透社4月2日報道說：“沙特阿拉伯外交大臣費薩爾·本·法爾漢未來幾周內將前往大馬士革，目的是向阿薩德發出正式的邀請，邀請他出席定於5月19日舉行的峰會。但阿薩德本人是否會前行還需觀察。