巴基斯坦再陷混亂：前總理汗被捕後，警方使用催淚彈和高壓水槍驅散抗議者

巴基斯坦/政治

5月9日，巴基斯坦前總理伊姆蘭‧汗（Imran Khan）在伊斯蘭堡高等法院出庭回應貪腐指控時被逮捕。前總理汗的“巴基斯坦正義運動黨”（PTI）呼籲其支持者走上街頭讓巴基斯坦停擺。

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伊姆蘭‧汗的政黨提供給美國有線電視新聞網CNN的一段視頻顯示，準軍事部隊襲擊了伊斯蘭堡高等法院大樓，數十名身穿防暴裝備的安保人員包圍了汗，然後逮捕了戴着墨鏡的汗，並將他帶進了一輛黑色麵包車。

伊姆蘭‧汗的政黨發送給CNN的另一段視頻顯示，準軍事部隊在逮捕前從汽車中湧出並手持警棍。

CNN報導說，在逮捕之前，準軍事部隊破窗而入，當時伊姆蘭‧汗正在提交他的生物識別信息。

根據CNN看到的法庭文件，伊姆蘭‧汗是因該國反腐敗機構“國家問責局”提出的指控而前往伊斯蘭堡高等法院出庭的。

在前總理被控貪污並在伊斯蘭堡被逮捕後，巴基斯坦爆發了示威活動。

前總理汗的“巴基斯坦正義運動黨”（PTI）呼籲其支持者走上街頭讓巴基斯坦停擺。但警方警告說，禁止四人以上集會的命令已經生效，並將嚴格執行。

前總理的支持者封鎖了汗的家鄉拉合爾（Lahore）的街道。據路透社目擊者稱，抗議者還封鎖了港口城市卡拉奇（Karachi）的一條主要道路。

在伊斯蘭堡，武裝力量使用催淚彈和高壓水槍驅散抗議者。在巴基斯坦東部拉合爾的法新社記者報道，武裝力量在當地使用了水炮，而在南部的卡拉奇，警方使用催淚瓦斯驅散抗議者。