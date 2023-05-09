拜登將訪巴布亞紐幾內亞抗衡中國勢力

政治

亞太 – 白宮9日證實，美國總統拜登5月赴日本出席七大工業國集團（G7）高峰會後，將前往巴布亞新幾內亞訪問，成為歷來首位走訪當地的現任美國總統。這凸顯美國急切想在太平洋地區抗衡中國勢力。白宮發言人表示，這次訪問是現任美國總統首次訪問太平洋島國，進一步加強了“美國與該地區國家的重要夥伴關係。

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白宮發言人卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，拜登此行將會晤巴布亞新幾內亞總理馬拉佩（James Marape）和其他太平洋島國領袖。

路透社報導，她說：“領袖們屆時將討論如何深化合作，以因應對那個地區和美國都很重要的挑戰，例如對抗氣候變遷，保護海洋資源以及推動具韌性和包容性的經濟成長。”

拜登預定22日抵達巴布亞新幾內亞首都莫爾茲比港（Port Moresby），這將是美國現任總統首次造訪這個太平洋島國。巴布亞新幾內亞位於澳洲北方，有940萬人口，資源豐富，但大都尚未開發。

馬拉佩正爭取外國投資，中國以及美國與其盟友都大力拉攏巴布亞新幾內亞。中國國家主席習近平2018年即曾訪問當地，馬拉佩已獲邀今年訪問北京。

中國去年與索羅門群島達成一項安全協議後，美國即加緊行動想抗衡中國在這個地區的日增影響力。中國本想再和10個太平洋島國達成更廣泛安全與貿易協議，但並未如願。

共同社此前還報道稱，美國政府高官1日透露，總統拜登為出席七國集團首腦會議（G7廣島峰會）到訪廣島之際，將與日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅舉行三方會談。雖未公布具體日程，但據外交消息人士透露，正在協調擬於峰會最後一天5月21日舉行。