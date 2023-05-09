日本朝野顯支持岸田訪韓時對歷史“痛心”表述 韓國或過半民眾稱還不夠

日本/韓國

日本首相岸田文雄在日韓首腦會談上圍繞歷史問題稱“痛心”的發言基本得到了日本朝野各黨的容忍。期待能在守住日本一貫立場的基礎上帶動改善關係。不過自民黨保守派部分人士心存警惕，擔憂原被征勞工訴訟問題由韓方代為賠償的解決措施發生動搖，日本不得不被迫作出讓步。另外，韓國一項調查顯示過半民眾認為日本對歷史道歉不夠。

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據共同社今天報道稱，日本朝野各黨對岸田“痛心”發言持容忍態度。

自民黨幹事長茂木敏充8日在記者會上對岸田的發言作出肯定稱，“也考慮到韓方的積極應對，我們理解為這是旨在使日韓關係恢復健全的發言”。

執政黨內也是歡迎意見佔大多數。有公明黨幹部表示“岸田稱之為個人想法，屬於可允許的範圍”，希望穿梭外交取得進展。

該報道稱，實際上2015年時任首相安倍晉三與韓國總統樸槿惠舉行電話會談時提到，“想到原慰安婦難以用筆墨表達的痛苦，我感到十分痛心”。此次岸田的發言幾乎沿襲了這一說法，這也是自民黨中容忍意見較多的原因。

自民黨的安倍派骨幹人士放心地表示：“守住了安倍發言的底線，沒有問題。應該是外交上的相互妥協。”

話雖如此，但執政黨內也並非清一色全部支持。原被征勞工訴訟問題雖通過1965年的《日韓請求權協定》得到解決，但對韓方舊事重提的不滿在保守派內根深蒂固。正由於執政黨對由韓方代賠的解決措施持肯定態度，因此才對此次岸田的發言產生擔憂。

自民黨代理政調會長西田昌司接受採訪時表達不快稱：“日本不能採取讓步的態度。感覺對韓方過度示好。”某骨幹人士皺眉稱：“可能是顧及到韓國輿論，但希望不要這麼做。”經過4月的眾參兩院5場補選和統一地方選舉，岸田政府被指“與安倍政府相比，堅定保守派的支持較弱”。似乎擔憂若“軟弱外交”的印象擴大，可能會導致保守派支持者流失。

共同社說，在野黨也對岸田的“痛心”發言表達了觀點。期待改善日韓關係，但同時也將關注“岸田外交”。

立憲民主黨黨首泉健太8日向媒體強調：“在守住日本不能讓步的原理原則的基礎上，希望能推進日韓兩國的理解。”日本維新會幹事長藤田文武接受採訪時認為，岸田發言“是作為個人觀點，對韓方的心情做出讓步”，國民民主黨黨首玉木雄一郎也表達了同樣的看法。