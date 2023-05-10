如何調解緬甸危機 東盟面臨“決定性選擇”

緬甸/東盟

東盟成員國首腦5月10日彙聚印尼東努沙登加拉省的弗洛雷斯島，出席為期兩天的東盟第42屆峰會，被驅逐出峰會的緬甸再度成為峰會的焦點議題，爆發政變一年多來陷入嚴重戰亂的緬甸考研東盟的調解能力。

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在5月9日的外長會議之後，東盟國家元首舉行東帝汶加入之後的首次東盟峰會，會議除了關注疫情結束之後的地區經濟復蘇之外，緬甸危機是會議討論的中心議題。有意思的是，中國官媒有關東盟峰會的報道卻隻字未提緬甸。

峰會東道國，印尼總統佐科-維多多在峰會開幕式上呼籲東盟各國團結一致，他說，只有團結，才能夠為地區和平和經濟增長發揮作用。

緬甸危機一年多來，被批評為不作為的東盟試圖通過靜默外交解決危機，印尼外長此前表示，他們正在與緬甸衝突所有各方進行會談，這其中包括緬甸政府、少數民族武裝、緬甸民主團體以及與緬甸有關的中國、泰國和印度等國。但是，由於緬甸軍政府無視國際社會的譴責，拒絕與軍政權的反對者對話，東盟的努力至今仍是徒勞。

4月中旬，緬甸中部地區發生的致命空襲造成至少170人死亡。5月7日，一支運送東盟人道援助的外交官和官員的車隊在緬甸東部遭遇槍擊，該車隊包括印度尼西亞和新加坡駐仰光大使館的兩名代表，他們被當作目標，但沒有造成任何傷亡。

東盟領導人在一份聲明中對此次襲擊進行了譴責，並且強調將對肇事者追究責任。

緬甸目前雖然仍然是東盟成員國，但由於緬甸拒絕執行東盟提出的計畫，因而被禁止出席高級別會議。

有評論認為，受到西方制裁的緬甸越來越靠近中國，俄羅斯以及印度等地區大國，中國外長秦剛本月初剛剛到訪了緬甸。

一位印尼政府高級官員向法新社表示，東盟目前面臨決定性的選擇，倘若在緬甸調停問題上失敗，東盟將失去其存在意義。中國等其他地區大國將會取代東盟。因為成立於1967年的東南亞國家聯盟在其憲章中明確規定不幹涉成員國內政。