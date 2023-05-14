泰國大選 民意趨向求變

泰國/政治

泰國選舉泰黨的實權領導人貝東丹（Paetongtarn Shinawatra），前總理他信的小女兒在投票站，2023年5月14日。

泰國周日（5 月 14 日）舉行全國大選，泰國民眾頂着炎炎烈日出門投票，逾五千萬合格選民將從 67 個政黨中選出包括總理在內的新一屆國會議員。泰國選舉委員會預估投票率可達 85%。

廣告 繼續瀏覽後續

2023 年 5 月 14 日星期日，泰國大選投票從早上 8:00 時開始到下午 17:00 時結束。據了解，全國範圍內共設近 95000 個投票站，政府部署逾 14 萬警力在各地維持秩序。此前 5 月 7 日已有 200 多萬選民完成了提前投票。這些選票將在今日下午 5 點關閉投票箱後一併開啟計票。

泰國民間對此次選舉報以積極態度。按泰國法律規定，所有政黨 13 日下午 6 點必須停止競選活動。人們透過社交媒體相互傳播這一條例，唯恐自己手中的選票因違規被作廢。本次選舉每位選民人手兩票，一票投給政黨，另一票投給地區人民代表，各人按照自己的滿意程度投票。就參選政黨和競選人而言，同時贏得 2 票意味着獲得選民的最高支持。

據選舉前的民調結果顯示，“親民主”的在野陣營為泰黨（Pheu Thai）和前進黨

（Move Forward）在民間支持呼聲最高，新任總理人選或可能從這兩個陣營中產生。值得注意的是，現任為泰黨的實權領導人貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）正是 2009 年遭軍人政變被推翻下台的前總理他信（Thaksin Shinawatra）最小的女兒。

此外，民調結果普遍認為現任總理巴育（Prayut Chan-o-cha）執政 8 年的政績並不盡如人意。前軍人巴育於 2014 年發動軍事政變，推翻了民選的英拉（YingluckShinawatra）政府，此後巴育軍齡滿屆宣布退役並投身參加大選，接連在 2014 年和 2019 年兩次國會選舉中獲勝。