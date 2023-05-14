鈷:印尼產量崛起超越澳大利亞

RFI原材 / 關鍵資源

原材市場 – 東南亞國家印度尼西亞的鈷產業崛起已形成了一種難以抗拒的勢態。該國產量已在2022年取代澳大利亞，成為屈居非洲的剛果民主共和國（RD Congo）之後，全球總量第二大國家。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在本周四上網的最新話題之一。儘管，印尼目前的供應量只佔全球的5%，但雅加達的目標是在2030年時，讓印尼的鈷產量達到全球總量的20%。

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本台法廣（RFI）法文網2023年05月11日星期四在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新報道。印度尼西亞有雄心，讓其鈷產量在2030年時達到全球總量的20%。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Cobalt: l'irrésistible ascension de l'Indonésie]。換做中文可被譯作[鈷:難以抗拒的印度尼西亞崛起]。下面是簡介以供分享。

-- 印尼鈷產量已超澳洲位居世界第二 -

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，儘管，印度尼西亞現已取代澳大利亞，攀上了全球鈷生產大國的排行榜第二位。但仍遠落後於位居榜首的剛果民主共和國。

RFI Image Archive / RFI Matières Premières : Cobalt: l'irrésistible ascension de l'Indonésie. Ici, du cobalt recyclé d'appareil électroniques (illustration). © Copyright Business Wire 2023 / RFI Image Archive

雅加達在發展了印尼的鎳產業鏈之後，現在有雄心成為一個鈷生產大國。因為，在印尼，鎳和鈷相互依存。其現有的鎳礦，就能讓鈷增產。因為，對鎳的開採就能帶來鈷這種副產品。

-- 剛果（金）繼續主導全球的鈷市場 -

印尼現在鈷產量僅佔全球供應量的5%，年產量相當於9500噸。但[鈷研究所]（Institut du cobalt / Cobalt Institute）認為，印尼具有在2030年讓鈷產量增長10倍的潛力。雅加達當局有雄心，讓印尼鈷的市場佔有率在此之前達到20%。而剛果民主共和國的鈷仍將主導全球市場，達供應量的三分之二。

La RDC est le premier producteur mondial de cobalt, dont elle abrite plus de la moitié des réserves connues. Michael Robinson Chavez/The Washington Post via Getty Images

印尼的努力現已得到回報。[鈷研究所]（Institut du cobalt / Cobalt Institute）的統計數據顯示，印尼已在2022年取代澳大利亞，成為全球鈷生產的第二大國。其增長潛力使得該國現在被認為，屬於一個值得追蹤的市場。

-- 中國被認為是一個重要的合作夥伴 -

同一報道指出，印尼的這種崛起與眾多的中國投資者緊密相關。他們具有從鎳礦中提取鈷的技能。他們也與中國的提煉工業關係緊密。中國不僅是全球最大的鈷礦石買家，也是全球的最大鈷提煉國，比率高達76%。而位於其次的芬蘭，提煉量的佔有率為10%。

Indonésie (Carte : RFI) © RFI Carte

不過，印尼模式也再次提出了對中國的依賴性問題。印尼產量的增加，在很大程度上讓中國受益。不利於那些想要讓資源和原材料供應鏈多元化的強國。

-- 印尼迅速增產牽出環境和社會問題 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，[鈷研究所]（Institut du cobalt / Cobalt Institute）擔心嚴重事故將成倍增加。

Travailleur dans une mine de cobalt. Wikipedia

這不僅是指人身事故，還有對廢物的處理。以年增幅10%的速度，對鈷的需求到2030年時將會翻倍。電動車的電池市場仍是鈷需求增長的主要動力。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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