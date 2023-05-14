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鈷:印尼產量崛起超越澳大利亞

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RFI Image Archive / Cobalt : Les autorités indonésiennes ambitionnent elles de prendre 20% des parts de marché d’ici 2030, dans un contexte toujours ultra-dominé par la République démocratique du Congo qui fournit les deux tiers du cobalt mondial. Ici, dans le musée minéralogique de Likasi, on peut voir une riche collection de minerais. Ici la Malachite dont on tire le cuivre et le cobalt. (illustration) RFI原材 / 鈷:印尼產量崛起超越澳大利亞。
RFI Image Archive / Cobalt : Les autorités indonésiennes ambitionnent elles de prendre 20% des parts de marché d’ici 2030, dans un contexte toujours ultra-dominé par la République démocratique du Congo qui fournit les deux tiers du cobalt mondial. Ici, dans le musée minéralogique de Likasi, on peut voir une riche collection de minerais. Ici la Malachite dont on tire le cuivre et le cobalt. (illustration) RFI原材 / 鈷:印尼產量崛起超越澳大利亞。 © RFI - Vladimir Cagnolari
作者： 尼古拉
11 分鐘

原材市場 – 東南亞國家印度尼西亞的鈷產業崛起已形成了一種難以抗拒的勢態。該國產量已在2022年取代澳大利亞，成為屈居非洲的剛果民主共和國（RD Congo）之後，全球總量第二大國家。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在本周四上網的最新話題之一。儘管，印尼目前的供應量只佔全球的5%，但雅加達的目標是在2030年時，讓印尼的鈷產量達到全球總量的20%。

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本台法廣（RFI）法文網2023年05月11日星期四在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新報道。印度尼西亞有雄心，讓其鈷產量在2030年時達到全球總量的20%。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Cobalt: l'irrésistible ascension de l'Indonésie]。換做中文可被譯作[鈷:難以抗拒的印度尼西亞崛起]。下面是簡介以供分享。

-- 印尼鈷產量已超澳洲位居世界第二 -

本台法廣RFI法文網上«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道首先指出，儘管，印度尼西亞現已取代澳大利亞，攀上了全球鈷生產大國的排行榜第二位。但仍遠落後於位居榜首的剛果民主共和國。

Image RFI - Cobalt
RFI Image Archive / RFI Matières Premières : Cobalt: l'irrésistible ascension de l'Indonésie. Ici, du cobalt recyclé d'appareil électroniques (illustration). © Copyright Business Wire 2023 / RFI Image Archive

雅加達在發展了印尼的鎳產業鏈之後，現在有雄心成為一個鈷生產大國。因為，在印尼，鎳和鈷相互依存。其現有的鎳礦，就能讓鈷增產。因為，對鎳的開採就能帶來鈷這種副產品。

-- 剛果（金）繼續主導全球的鈷市場 -

印尼現在鈷產量僅佔全球供應量的5%，年產量相當於9500噸。但[鈷研究所]（Institut du cobalt / Cobalt Institute）認為，印尼具有在2030年讓鈷產量增長10倍的潛力。雅加達當局有雄心，讓印尼鈷的市場佔有率在此之前達到20%。而剛果民主共和國的鈷仍將主導全球市場，達供應量的三分之二。

La RDC est le premier producteur mondial de cobalt, dont elle abrite plus de la moitié des réserves connues.
La RDC est le premier producteur mondial de cobalt, dont elle abrite plus de la moitié des réserves connues. Michael Robinson Chavez/The Washington Post via Getty Images

印尼的努力現已得到回報。[鈷研究所]（Institut du cobalt / Cobalt Institute）的統計數據顯示，印尼已在2022年取代澳大利亞，成為全球鈷生產的第二大國。其增長潛力使得該國現在被認為，屬於一個值得追蹤的市場。

-- 中國被認為是一個重要的合作夥伴 -

同一報道指出，印尼的這種崛起與眾多的中國投資者緊密相關。他們具有從鎳礦中提取鈷的技能。他們也與中國的提煉工業關係緊密。中國不僅是全球最大的鈷礦石買家，也是全球的最大鈷提煉國，比率高達76%。而位於其次的芬蘭，提煉量的佔有率為10%。

Indonésie (Carte : RFI)
Indonésie (Carte : RFI) © RFI Carte

不過，印尼模式也再次提出了對中國的依賴性問題。印尼產量的增加，在很大程度上讓中國受益。不利於那些想要讓資源和原材料供應鏈多元化的強國。

-- 印尼迅速增產牽出環境和社會問題 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，[鈷研究所]（Institut du cobalt / Cobalt Institute）擔心嚴重事故將成倍增加。

Travailleur dans une mine de cobalt.
Travailleur dans une mine de cobalt. Wikipedia

這不僅是指人身事故，還有對廢物的處理。以年增幅10%的速度，對鈷的需求到2030年時將會翻倍。電動車的電池市場仍是鈷需求增長的主要動力。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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