柬埔寨當局取締唯一所剩反對黨選舉資格

柬埔寨/燭光黨

柬埔寨選舉委員會15日取消了唯一反對黨燭光黨參加 7 月選舉的資格，該黨被指控所提交參選文件不合規定。

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柬埔寨選舉機構取消唯一反對黨參加 7 月選舉的資格。據路透社說，其他政黨已合格報名參選大選，但燭光黨的資格因不合規定被取消意味着執政的柬埔寨人民黨 (CPP) 看起來幾乎不會受到任何反對。

一些活動人士和外交官對的洪森首相鎮壓反對者的行動提出警告，批評者擔心這會破壞這個東南亞國家的民主進程。

當被問及對燭光黨 Candlelight 被取消資格的評論時，執政黨CPP 發言人 Sok Eysan 表示選舉將是自由和公平的，他並說已有 10 多個政黨登記。

洪森此前曾表示，他的黨還將主導柬埔寨統治100年。

燭光黨Candlelight成立僅一年多，是柬埔寨救國黨 (CNRP) 被解散後成立的組織，救國黨是一個受歡迎的反對派，該黨於 2017 年選舉前被解散。許多前救國黨成員被拘留或被定罪，其中許多人在洪森對批評者的全面鎮壓中流亡。

燭光黨Candlelight副主席Son Chhay表示將上訴至憲法法院。燭光黨稱，選前“我們有一周的時間上訴。”

人權觀察上個月指責柬埔寨政府加強對反對派的攻擊。在 4 月 24 日的一份聲明中，人權觀察表示外國政府應該對柬埔寨發出一個明確的信息，即“在選舉之前解散反對黨並攻擊和逮捕反對黨成員意味着，在柬埔寨根本不會有任何真正的選舉”。

柬埔寨政府否認以反對者為目標，稱針對他們的法律案件是司法執法。