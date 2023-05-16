緬甸遭颶風摩卡襲擊 已知80人死亡 上百人失蹤

颶風摩卡

亞洲 – 侵襲緬甸的颶風摩卡造成的死亡人數上升至80人。根據中國駐緬甸大使館在其 Facebook 頁面上發布的一份聲明，北京表示“已準備好提供緊急救災”。該國西部的許多地區都被水淹，到目前為止，在若開邦已找到 80多人的屍體。當地官員表示，由於有 100 多人失蹤，擔心死亡人數可能會上升。

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聯合國緬甸代理駐地協調員兼人道主義協調員巴拉克里希南（Ramanathan Balakrishnan）16日通過視頻告訴日內瓦的記者，氣旋“摩卡”(Mocha)在緬甸西北部所到之處預計會影響到540萬人，對於其中310萬最脆弱的群體來說就是“一場噩夢”。同時，聯合國難民署也對孟加拉國羅興亞難民的境況表達關切，並稱當地難民營有房屋和關鍵設施被毀。

巴拉克里希南表示，從各方面來看，氣旋“摩卡”14日在緬甸若開邦登陸時就是“一場完美風暴”，其強度甚至超出預期。

他援引若開邦首府實兌的一位居民的話說，當時他/她在家中感覺從四面八方都受到重擊，氣旋過境的那段時間簡直是“度日如年”。他還舉了一個例子：一座巨大的金屬通訊塔被大風吹得攔腰彎折，足以見得氣旋的巨大威力。

巴拉克里希南指出，強烈的風暴潮同樣隨着氣旋而來，導致實兌的一些房屋被數米高的洪水淹沒，橋樑也因此被毀。儘管部分居民已提前撤離到內陸地區，但仍然受到嚴重影響，並且因為道路的阻斷和受損而難以返回實兌。