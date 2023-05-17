台灣國民黨今推侯友宜競選總統

台灣/國民黨/侯友宜

台灣主要反對黨國民黨 (KMT) 周三宣布推舉新北市市長侯友宜作為明年選舉的總統候選人。路透社說，與中國的緊張局勢將成為選舉議程的首要話題。

廣告 繼續瀏覽後續

台灣國民黨推選新北市長為總統候選人，與他一起爭取國民黨推舉作競選候選人的億萬富翁郭台銘今天通過臉書祝賀侯友宜獲選。路透社說，明年1 月中旬投票前夕，台北和北京之間的緊張局勢加劇。儘管台灣強烈反對，北京仍定期在台灣附近舉行軍事演習，以宣示對台灣的主權要求。

國民黨主張與中國建立密切關係，而執政的民進黨 (DPP) 支持台灣的獨立身份。

據侯友宜獲認競選候選人資格後發表罕有的表態說，“在國際上，我們國家正面臨著兇猛的軍隊威脅和戰爭的危險。” 侯友宜在台北的國民黨總部告訴記者，“台灣國內分裂紛爭，百廢待興，年輕人看不到自己的未來。”他發誓要帶領國民黨走向勝利。

在國民黨總部外，數十人站在路障後面，一些人揮舞着台灣國旗。一面寫着“反對戰爭，要和平”的大橫幅掛了起來。

據國民黨主席朱立倫表示，選定侯友宜決定是根據未指明的“科學數據”以及包括台灣國民黨掌權的縣長和立法者在內的高級黨員的共識做出的。

根據本周公布的三項台灣民意調查，侯友宜將與民進黨的台灣副總統賴清德競爭，賴清德在與國民黨的對陣選舉中據民調領先大約 5 到 10 個百分點。

前國家警察廳長，65 歲的侯友宜在去年底國民黨擊敗民進黨的地方選舉中以壓倒性優勢贏得新北市連任後成為眾人矚目的焦點。

而富士康（2317.TW）創始人郭台銘於 2019 年辭去公司首席執行官一職，他也在爭奪國民黨的提名，但今天祝賀侯孝賢獲勝，稱侯友宜是該黨的“最佳人選”。

據路透社說，國民黨否認親北京，但它支持與中國保持良好關係，並支持兩國都是一個中國的一部分的提議。

民進黨多次提出與北京進行會談，但遭到拒絕。

雖然國民黨將 2024 年的投票定性為戰爭與和平之間的選擇，但民進黨的賴清德敦促選民選擇“民主”而不是威權主義。