阿薩德漸漸擺脫受孤立的局面

政治

中東 – 敘利亞總統巴沙爾·阿薩德19日將出席在沙特阿拉伯舉行的阿拉伯國家聯盟首腦理事會會議（阿盟峰會），這是13年來他首次參加阿盟峰會。因為內戰而被逐出阿拉伯國家聯盟（Arab League）的敘利亞，時隔13年後重返這一影響力巨大的地區聯盟。

廣告 繼續瀏覽後續

會議除恢復與敘利亞的關係之外，阿拉伯國家元首還將緩解蘇丹的局勢。蘇丹政府軍與準軍事組織快速支援部隊（RSF）於4月中爆發衝突，激烈的戰鬥波及首都喀土穆（Khartoum）的住宅區、醫院和機場。

包括土耳其、美國、中國、俄羅斯、英國、法國和沙特阿拉伯在內的50多個國家繼續通過陸路經埃塞俄比亞和埃及、海路經蘇丹港和空運撤僑。

沙特觀察家阿奇里(Suleiman al-Aqili)對媒體表示，吉達峰會是長期以來最重要的峰會之一，因為它將有助於恢復地區穩定。他還補充說，如果峰會“設法讓敘利亞重新融入阿拉伯陣營，並對蘇丹和也門的衝突採取堅定立場，那將是成功的。

大馬士革重新加入阿盟是否有助於推進敘利亞衝突的解決，能否讓阿拉伯領導人在敘利亞難民返回等問題上逼迫阿薩德做出讓步，還有待觀察。分析家還指出，“阿薩德重返阿拉伯聯盟是結束其地區孤立最具象徵的關鍵一步。

敘利亞一名44歲的地理老師表示，我們以前對政局完全失去了希望；如今我希望儘快恢復大使館，外商可迅速重返敘利亞。