尹錫悅出席光州事件43周年紀念式：五月精神是必須繼承的寶貴財富

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韓國總統尹錫悅5月18日出席了在光州市北區國立五一八民主公墓舉行的“五一八民主化運動”43周年紀念儀式。尹錫悅去年向光州事件遇難者家屬承諾，他每年都會參加這個儀式。這是他自去年擔任總統後，第二次參加該活動。尹錫悅當天發表講話強調，“五月精神本身就是自由民主主義的憲政精神，是必須繼承的寶貴財富。”

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據韓聯社報導，今年紀念活動的參加人員規模擴至3000人。紀念儀式以“五月精神與民共鳴”為主題，傳遞將牢記並繼承“堅守自由民主主義與人權價值，成為一個團結的大韓民國”等信息。

韓國總統辦公室稱，繼去年之後，尹錫悅連續第二年出席該紀念儀式。特別是今年，一改重要人物入場的慣例，總統直接在公墓外的“民主之門”迎接15位“五月的母親”，一同入場敬花燒香。據悉，今年的紀念活動聚焦“五月的母親”，慰藉這些在民運中喪親或守護倖存傷殘者的母親、妻子和姐妹。

尹錫悅在儀式上致紀念詞稱，“若我們牢記並繼承五月精神，要敢於同威脅自由和民主的所有勢力和挑戰進行堅決鬥爭。”

尹錫悅表示，“五月精神要求我們以實際行動守護自由民主主義。五月精神本身就是自由民主主義的憲法精神，是我們要傳承下去的寶貴財富。”

尹錫悅稱，“若我們不與威脅民主主義的內部外部挑戰鬥爭，就會有愧於五月精神”。他強調，“這片土地的自由民主絕不是憑空而來的，而是43年前眾多民主烈士用生命換來的。”

“五一八民主化運動”又名“光州事件”、“光州民主化運動”，於1980年5月18日發生在光州，是當地民眾要求推翻軍事獨裁政府、還政於民的一次民主抗爭運動，是韓國民主的崇高象徵。

當時掌握軍權的全鬥煥政府血腥鎮壓，造成大量平民傷亡。韓國政府於1997年5月9日將每年的5月18日指定為五一八民運紀念日。