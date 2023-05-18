布林肯代替拜登出訪巴布亞新幾內亞

政治

亞太 – 美國總統拜登在取消了對太平洋島國的訪問後，於5月18日親自致電巴布亞新幾內亞總理詹姆斯‧馬拉佩（James Marape），告訴馬拉佩國務卿布林肯將代替他出行。白宮在一份聲明中表示，美國總統拜登強調美國繼續致力於與太平洋島嶼恢復夥伴關係，並表示國務卿布林肯將代表他出席在莫爾茲比港（Port Moresby）舉行的美國-太平洋島嶼論壇會議。

廣告 繼續瀏覽後續

巴新總理詹姆斯·馬拉佩(James Marape)本周表示，巴新政府正準備與美國簽署一項重要的防禦協議和一項允許美國海岸警衛隊船在其水域巡邏的安全協議。

太平洋島國領導人將於5月22日在巴布亞新幾內亞會見印度總理莫迪和一個美國高級代表團。

拜登因美國國內債務上限談判而臨時取消了對巴布亞新幾內亞的出訪。他本應在下周一會見太平洋島嶼論壇18位領導人。最新的決定是國務卿布林肯代替他出行。

馬拉佩在周四的新聞發布會上說，拜登給他打電話，邀請他參加9月在華盛頓舉行的美國-太平洋島嶼峰會。

“我代表人民感到榮幸的是，拜登直接給我的手機打了電話……他轉達了他最真誠的歉意，他無法來我們國家。”馬拉佩說，拜登告訴他，布林肯將代替他前往巴布亞新幾內亞。

白宮在一份聲明中說，拜登從“空軍一號”打來電話，親自轉達他無法前往巴新的原因是需要確保國會採取行動，以避免違約。