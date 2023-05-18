G7峰會特邀8個非成員國參加

G7廣島峰會

亞洲 – 美國總統拜登星期四抵達日本，參加七國集團領導人峰會。峰會兩大主題分別是討論對俄羅斯實施更嚴格的制裁；第二個主題是防止來自中國的經濟脅迫。岸田文雄還邀請了一些非成員國參加峰會。這些國家包括澳大利亞、巴西、科摩羅、庫克群島、印度、印度尼西亞、韓國、和越南。烏克蘭總統澤連斯基會親自參加還是以視頻形式參加引人矚目。

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日本是今年七國集團輪值主席國，七國集團峰會將於5月19日至21日在廣島舉行。美聯社在報道中指出，韓國和日本都有強大的經濟實力，又同屬民主國家，而且還是美國的盟友，天然應該就是非常緊密的朋友。但是，由於兩國間錯綜複雜的歷史恩怨，特別是日本在1910年至1945年間對韓國實施殘酷殖民統治留下的歷史創傷。

法新社在報道即將召開的7國峰會時表示，峰會承受着廣島的歷史。法新社寫道，6個工業化民主國家的領導人來到這座城市，該城市在 1945 年遭受核毀滅，現今擁有許多和平紀念碑。

美國總統拜登此次來廣島參加7國集團峰會有個美中不足，就是美國面臨的債務危機。為此，他還取消了接下來的亞太、巴布亞新幾內亞和澳大利亞之行。據悉，烏克蘭總統澤連斯基將通過視頻參加此次峰會。

拜登提前抵達廣島之後，會見了日本首相岸田文雄。拜登告訴岸田，美國和日本“支持共同的價值觀”，包括支持烏克蘭和追究俄羅斯對發動侵略戰爭的責任。拜登還強調了對核不擴散和“確保一個自由和開放的印太地區”的承諾。

拜登說：“首相先生，我要說的是，當我們兩國站在一起，我們就會更加強大，整個世界就會更加安全。”

出席七國集團峰會的還有加拿大、法國、德國、意大利、英國和歐盟的領導人。

岸田文雄還邀請了一些非成員國參加峰會，作為與全球南方接觸努力的一部分。這些國家包括澳大利亞、巴西、科摩羅、庫克群島、印度、印度尼西亞、韓國、和越南。

《華爾街日報》18日報道說，白宮表示，拜登出席完G7峰會後將於周日離開日本廣島，並取消對巴布亞新幾內亞和澳大利亞的訪問，以便返回華盛頓，處理有關提高該國約31.4萬億美元債務上限的僵局。拜登也會在峰會上安撫盟友，讓他們相信美國有能力避免違約。