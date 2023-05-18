G7：美國要對俄羅斯實施新的“重大”制裁

G7廣島峰會

亞洲 – 七國集團峰會前夕，美國一名官員表示，與會國將表示強力制裁俄羅斯的決心。這名官員表示，美國的措施旨在“大幅限制俄羅斯獲得增加其作戰能力所必需的物資”。

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這名官員還補充說，歐洲已經針對俄羅斯在歐洲、中東和亞洲船舶或飛機等300多項制裁；美方會和盟國聯手阻止俄羅斯和在其他國家的70多個實體接收美國出口商品。

此次峰會的目的是讓美國、日本、德國、法國、英國、意大利和加拿大對加大“實施新的制裁和出口壁壘”做好充分的準備。美國這名官員還表示，七國集團將設法切斷俄羅斯的軍事供應；堵住逃避制裁的漏洞。

新的制裁也會子重視限制莫斯科重回國際金融體系，繼續凍結俄羅斯海外資產，直至戰爭結束。七國集團還會商討如何進一步減少對俄羅斯能源的依賴。

一名歐盟官員周四宣布，G7 會談將重點關注俄羅斯鑽石行業，該行業每年為莫斯科帶來數十億美元的收入。消息人士稱，“我們認為應該限制俄羅斯在該領域的貿易出口”。

印度始終是全球最大的鑽石加工地。七國集團G7 領導人將能夠直接向印度總理莫迪陳述他們的觀點。印度總理莫迪與俄羅斯有着密切的軍事關係，並且拒絕譴責莫斯科入侵烏克蘭。

日本首相岸田文雄3月20日在新德里與印度總理莫迪會面，莫迪同意出席5月在日本召開的G7峰會。烏克蘭總統澤連斯基預計將在周末通過視頻會議發表講話。 日本政府排除了他親自前來的可能性，但都沒有官方確定的消息。

日本首相岸田文雄周四表示：“我希望在廣島，七國集團和其他國家的領導人將表現出他們對和平的承諾，這將被歷史銘記。”除烏克蘭戰爭以外，談論的主題將以中國和七國集團供應鏈多元化為主導，以防範來自北京的“經濟脅迫”風險。

會議召開之前，德國總理朔爾茨就曾經表示，“我們希望以一種不會因依賴某些國家而增加風險的方式來規範全球供應、貿易和投資關係。”法新社記者表示，朔爾茨說這些的時並沒有直接挑明針對的是中國。