韓國製裁朝鮮3個實體和7名個人，打擊朝鮮利用信息技術在海外創彙

韓國

韓國23日發布新的單邊制裁名單，切斷朝鮮利用信息技術（IT）人才創彙渠道，美方也即將發布新名單。韓國與美國步調一致。

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韓國外交部23日表示，把朝鮮利用IT人才在海外創彙的3個實體和7名個人列為單邊制裁對象。3個實體中包括朝鮮國防省旗下IT公司——真榮信息技術開發協助公司（音譯）、軍需工業部旗下IT公司——東明技術貿易公司，以及朝鮮IT和互聯網領域英才教育機構——金星學院。

據韓國外交部介紹，真榮向俄羅斯、中國、老撾，東明向老撾派遣IT人員，並從事研發虛擬財產平台等創彙活動。金星學院近期還在培養IT和互聯網人才。朝鮮多數IT人才及黑客來自這所學校。

韓聯社報道，7名個人中包括真榮公司最高負責人金相萬（音譯）、駐俄代表金起赫、駐華代表金成日、駐老撾代表全然根，以及東明公司代表金孝東等人。外交部指出，這些朝鮮駐外IT機構負責人不僅主導非法創彙，還監控和強迫IT人員勞動，蹂躪他們的人權。

韓聯社說，美國政府也將發布新的涉朝單邊制裁名單，同樣包括真榮公司和金相萬等實體和個人。韓國外交部表示，韓美時隔1個多月再次同步採取網絡領域對朝制裁措施，彰顯兩國合作緊密。