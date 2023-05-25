美方指伊朗試射新型彈道導彈違反聯合國決議

軍事防禦

亞洲 – 伊朗5月25日表示成功試射了一枚新型液體燃料彈道導彈，命名第四代霍拉姆沙赫爾(khorramshahr)彈道導彈。官方媒體說，導彈的彈頭重1,500公斤，射程為2千公里。根據伊朗當局的說法，這種新型高超音速導彈速度是音速的 16 倍，它能夠穿過所有反防禦系統。

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美國國務院發言人馬修·米勒(Matthew Miller)25日表示，“正如我們已經明確表示的那樣，伊朗發展和擴散彈道導彈對地區和國際安全構成嚴重威脅。”米勒還表示，儘管受到國際社會的限制，伊朗“繼續從外國供應商處獲取彈道導彈相關技術並進行彈道導彈試驗”，這些違反了聯合國決議。

擁有中東最大導彈計畫之一的伊朗說，其武器能夠到達伊朗在該地區的宿敵以色列和美國的基地。

伊朗不顧美國和歐洲反對，說它將進一步發展其“防禦性”導彈計畫。

伊朗國家電視台展示了它所說的導彈的成功試射。

伊朗國防部長穆罕默德·禮薩·阿什蒂亞尼說，這種導彈可以在短時間內準備好發射。

伊通社說，液體燃料導彈的突出特點包括快速準備和發射時間，這使它除了是戰略武器外，還是一種戰術武器。

伊朗表示，其彈道導彈是針對美國、以色列和其他潛在地區對手的重要威懾和報復力量。

星期二，以色列最高將領提出可能對伊朗採取軍事行動。

自去年9月以來，六個世界大國為恢復德黑蘭2015年核協議所做的努力停滯不前，而西方國家對德黑蘭加速核發展的擔憂在日益加劇。