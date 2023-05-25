長野發生持槍行兇事件致3人死亡 包括2名警察

社會

日本 – 據共同社報道，25日下午4點25分左右，日本長野縣中野市有人報警稱“男子刀刺女性”，趕到現場的警察遭獵槍槍擊。一名女性和兩名警察喪命。據法新社報道，嫌犯是一名 30 多歲的農民，到本台截稿為止他仍躲在一棟建築物內。

廣告 繼續瀏覽後續

仍據法新社報道，兩名女性人質已經從這棟大樓里走出來。嫌犯的母親也從大樓里走出來。一名72歲的老人向法新社記者表示，我在這個農場幹活，下午4點的時候，一名女性從公路走來高喊“救命！”“救命！”女性身後是一個帶帽子男人，拿着長刀。遇害女性的背部被刺傷。

據該縣警方等透露，被刺的1名女性和2名男性警察被送往醫院，已確認死亡。男子似乎據守在現場附近的市議會議長青木正道家中。另外還有1名男性受傷，但因靠近現場而無法施救，身體狀況不明。警方以殺人嫌疑等展開調查。

警方稱，男子上下着裝均有迷彩圖案，戴着帽子、墨鏡和口罩。事件發生後，警方發布防範信息，通知稱“有持刀具或槍支之類器械的男子在逃”，並將現場半徑約300米範圍劃為疏散區域。25日晚上傳出了兩次槍聲，分別在7點多和8點多。

當地消防部門透露，25日下午接報“有女性背部被刺”，也有聯絡稱“被擊中了”。