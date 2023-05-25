韓國自主研製的運載火箭“世界”號順利將衛星送入預定軌道

航天

韓國 – 韓國自主研製的運載火箭“世界”號（KSLV-II）順利將衛星送入預定軌道，發射取得圓滿成功。這枚長度超過47公尺、重量約200公噸的三節火箭，於當地時間25日6時24分從韓國南部沿海地區的羅老宇航中心（Naro Space Center）發射升空後，留下巨大白色煙霧痕跡。

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韓聯社報道，根據韓國航空航天研究院介紹，搭載8顆衛星的“世界”號當天下午6時24分在位於全羅南道高興郡的羅老宇航中心發射升空，發射全過程順利進行。發射123秒後，一級火箭在66千米高空分離，230秒鐘後整流罩在209千米處分離，267秒後二級火箭在263千米處分離。“世界”號最終抵達目標高度550千米處後，與新一代小型衛星二號和其餘衛星先後分離。

韓國科學技術信息通信部（科技部）長官李宗昊25日在表示，“世界”號搭載的新一代小型衛星二號成功執行星箭分離任務，南極世宗基地已成功接收到其發出的信號。他強調，這次發射證實了韓國提供發射各種衛星和太空探索服務的潛力。

法新社報道，李宗昊還提到，世界號火箭2027年之前將會再進行3次發射。