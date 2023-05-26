尼泊爾揭幕雕塑紀念第一批登上珠穆朗瑪峰的人

珠峰

亞洲 – 1953年艾德蒙·珀西瓦爾·希拉里爵士開始攀登珠穆朗瑪峰。5月29日，在和雪巴人嚮導丹增·諾蓋的合作之下，他和丹增·諾蓋成了可證明的記錄中最早成功攀登珠穆朗瑪峰峰頂的人。為了這個有紀念意義的日子，尼泊爾26日為希拉里爵士((Sir Edmund Percival Hillary))和丹增·諾爾蓋·夏爾巴(Tenzing Norgay Sherpa)雕塑揭幕，紀念人類首次征服珠峰。

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夏爾巴的兒子在儀式上表示，“70年前，這兩位樸實、謙遜、善良的登上者創造了登上史，用他們的勇氣和膽識回饋了喜馬拉雅山區人民。

埃德蒙・希拉里(Sir Edmund Percival Hillary)的兒子在儀式上表示，當年他們登珠穆朗瑪峰時有多少未知，因為以前沒有人達到過頂峰。

經過多年的夢想和七周的攀登，新西蘭人 Edmund Hillary (1919–2008) 和尼泊爾人Tenzing Norgay (1914–1986)於上午 11 點 30 分登上了世界最高山峰珠穆朗瑪峰的頂峰。 1953 年 5 月 29 日。他們是第一批登上珠穆朗瑪峰頂峰的人。

長期以來，珠穆朗瑪峰一直被一些人認為是不可攀登的，而另一些人則認為這是攀登的終極挑戰。這座著名的山峰海拔 8,850 米，位於喜馬拉雅山脈，位於尼泊爾和中國西藏的邊界上。

在希拉里和丹增成功登頂之前，另外兩個探險隊已經接近了。其中最著名的是 1924 年 George Leigh Mallory (1886–1924) 和 Andrew "Sandy" Irvine (1902–1924) 的攀登。