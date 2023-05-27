日經產相與中國商務部長會談，提要求釋放日企高管

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據共同社等日媒報導，日本經濟產業大臣西村康稔5月26日在訪問美國密歇根州底特律時舉行記者會透露稱，他當天上午與中國商務部長王文濤舉行了會談。西村康稔介紹稱，也為了推進日中經濟合作，會談上“要求儘快釋放”3月在中國被拘捕的安斯泰來製藥集團的日籍男性職員。

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據日本放送協會（NHK）報導，本次日中商務部長級會談時隔約3年半舉行。此次會談是配合亞太經合組織（APEC）貿易部長底特律會議而舉行，會談進行了大約1個小時。

在會議中，西村康稔指出，“為推動雙邊經濟合作，確保企業相關人員的安全以及透明公平的商務環境十分重要。” 在此基礎上，西村向中方提出以下要求：儘早釋放今年3月在中國被拘捕的某大型製藥公司日本男性職員；希望中方取消在福島核事故後對日本產食品實施的進口限制。

西村康稔表示：“雙方一致認為，正因為存在課題和懸而未決的難題，多次展開坦率的對話才更為重要。” 他以此表示，希望通過保持對話使日中關係得以穩定發展。據稱，雙方就今後兩國將繼續坦誠交換意見達成一致。

此前，中國外交部發言人毛寧3月27日在出席例行記者會上表示，因該日本公民涉嫌從事間諜活動，中方有關部門依法對其採取刑事強制措施進行審查。

總部位於東京的安斯泰來製藥發言人已向媒體證實被捕男子為該公司員工。