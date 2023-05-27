朝鮮順着與中國邊境砌築了驚人高牆

朝鮮/邊境砌牆

隨着新冠病毒疫情大流行開始，朝鮮開始封鎖在北部邊界，加強對非正式貿易路線的控制，使叛逃者更難逃脫。新的安全設施包括在鴨綠江和圖們江沿線以及崎嶇地區，例如備受尊崇的白頭山，增加和升級的圍欄、圍牆和崗哨。這些措施沿着朝鮮與中國和俄羅斯的邊界跨越數百公里。

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路透社今天發表長篇報道，指朝鮮在大流行期間建造了巨大的邊界牆。並稱，金正恩升級了中俄邊境的安全措施，封鎖了走私者和叛逃者的路線。

對於朝鮮人來說，該國的北部邊境長期以來提供了難得的獲取外部信息、貿易機會的機會，也是那些尋求逃離的人的最佳選擇。但隨着 2020 年大流行病席捲全球，金正恩政權開始了大規模演習，以封鎖與中國和俄羅斯的邊界，切斷走私者和叛逃者的路線。

從那以後，平壤新建或升級了數百公里的邊境圍欄、圍牆和哨所，商業衛星圖像顯示，使其能夠收緊信息和貨物進入該國的流動，將外國分子拒之門外，將本國人民拒之門外。

該項目的規模在路透社和位於美國蒙特雷的米德爾伯里國際研究學院分析的圖像以及七名叛逃者、活動家和其他熟悉邊境活動的人的描述中顯而易見。

官方數據顯示，去年只有 67 名叛逃者抵達韓國，而 2019 年為 1,047 人。這個數字甚至在大流行之前就一直在下降，部分原因是中國的限制更加嚴格，而中國是脫北者的首選途徑。

朝鮮與俄羅斯邊界沿線可見的安全特徵極少。

朝鮮政府和官方媒體對邊境建設隻字未提，朝鮮駐倫敦大使館也沒有接聽路透社的電話。但朝鮮官方機構已經注意到加強了安全措施，以防止冠狀病毒和其他“外星人”進入。在去年宣布戰勝新冠病毒的講話中，金正恩命令官員們“確保完善”“邊境、前線和沿海地區以及海洋和空中的全面多重封鎖牆”。

脫北者、人權活動人士和在中國參與走私貨物或人員跨境的消息人士稱，新的安全措施扼殺了弱勢群體的經濟生命線，關閉了逃離專制國家的途徑，並進一步限制了朝鮮人獲取外部信息的途徑。

一名在中國邊境工作的叛逃者告訴路透社，安全攝像頭已定期放置，並安裝了多層圍欄，包括帶刺鐵絲網和電子圍欄。他的描述與衛星圖像中可見的特徵以及他從中方拍攝並與路透社分享的照片和視頻相符。

這名叛逃者說，走私者有時可以離開朝鮮，但幾乎不可能再回來，導致許多人在中國等待，並補充說，已在朝鮮一側部署了額外的專業邊防部隊作為警衛。

中國外交部在給路透社的一份聲明中表示，它不了解情況，但“中國和朝鮮一直保持溝通，共同努力維護邊境的安全與穩定”。

根據中國當局在 2020 年發布的警告居民風險的官方通知，朝鮮還命令邊防人員射殺任何試圖越境的人。金牧師和人權組織表示，開槍的命令仍然有效。

路透社說，聯合國朝鮮人權問題獨立調查員伊麗莎白·薩爾蒙 (Elizabeth Salmon) 今年 3 月發布的一份報告顯示，多達 80% 的朝鮮人依賴被稱為 jangmadang 的非正式市場購買日常必需品。但她寫道，這些市場的活動已大幅減少，並指出邊境關閉迫使弱勢群體“瀕臨崩潰”。

據國際專家稱，近幾個月來朝鮮的糧食短缺情況有所惡化，部分原因是邊境關閉。金正恩在 2 月份呼籲農業轉型，並強調必須實現糧食生產目標。