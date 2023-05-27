英國防部譴責“褻瀆”二戰中沉沒的英軍軍艦的行為

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據英國廣播公司（BBC）5月26日報導，英國國防部譴責了對英國二戰海底墓地的“褻瀆”，有報道稱打撈船將兩艘二戰中的英國皇家海軍艦艇的殘骸作為目標。

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一艘被認為是中國的船隻出現在馬來西亞海岸外的英國軍艦沉沒地點。二戰期間，英國皇家海軍“威爾士親王”號戰列艦（HMS Prince of Wales）和“反擊”號戰列巡洋艦（HMS Repulse）在1941年12月10日被日軍飛機魚雷擊沉，造成約842名英國水手死亡。該事件被認為是英國皇家海軍歷史上遭受的最嚴重打擊之一。它發生在珍珠港事件爆發後的第三天，以及日軍入侵東南亞的兩天後。

被擊沉的“威爾士親王”號戰列艦曾是英國皇家海軍最重要的戰艦之一，當時其與“反擊”號戰列巡洋艦被派往海上執行任務，但未受到任何英軍軍機的保護。這個事件也成為了飛機取代戰列艦成為海上霸主的標誌之一。這兩艘艦艇沉沒在南中國海的海床上，距離馬來西亞東海岸60英里（約合100公里）。

一名馬來西亞潛水員紮因（Hazz Zain）本周告訴《新海峽時報》，當地漁民上個月在沉船地點發現了一艘打撈船，並與她分享了照片。報導指，在提供給紮因的照片中看到的“抓鬥式挖泥船”上安裝了兩台大型起重機，據說還配備了金屬切割器，可以降到海底剪斷並吊起鋼和鋁的部分。

紮因告訴《新海峽時報》稱，她已經向馬來西亞當局和英國駐馬來西亞高級專員公署通報了這艘挖泥船的活動。英國國防部在倫敦的一位發言人稱：“我們強烈譴責對任何海上軍事墓地的任何褻瀆行為。” 該發言人補充說：“如果我們有證據表明英國皇家海軍艦艇的殘骸受到褻瀆，我們將採取適當的行動，包括與地區政府和合作夥伴合作，防止在這些地方進行不適當的活動。”

英國駐馬來西亞高級專員公署日前通過聲明向《新海峽時報》表示，這種非法打撈者的活動是令人遺憾的，因為他們“褻瀆”了那些曾經在這些自豪的軍艦上服役的人的安息之地。該外交使團稱，英國政府正在努力確定處理這一問題的最佳方式。其還表示，英方感謝馬來西亞方面，特別是海事和遺產當局為尋求打擊非法打撈活動所做的努力。

據《新海峽時報》報導，這艘挖泥船是在中國註冊的“川宏68”號（Chuan Hong 68）。報導稱，該打撈船在馬來西亞的一個私人碼頭卸下了從“威爾士親王”號上找到的物品，包括一門大炮和舊炮彈。馬來西亞警方已經扣押了其中的一些物品，目前正在進行調查。

BBC報導指，2017年，紮因在查爾斯王子訪問馬來西亞時得到接見，並向他展示了顯示“威爾士親王”號的殘骸已經被打撈船破壞的視頻和靜態圖片。此後，時任英國國防大臣威廉姆森（Gavin Williamson）表示，英方會與馬來西亞和印度尼西亞政府合作，調查多達六艘英國軍艦殘骸被掠奪的說法。

英國皇家海軍國家博物館館長特威德教授（Prof Dominic Tweddle）本周表示：“我們對‘威爾士親王’號和‘反擊’號為個人利益而進行的明顯破壞行為感到不安和擔憂。它們是指定的戰爭墓地。”

該博物館24日發表的聲明還提及，英國前首相丘吉爾（Winston Churchill）在戰後撰寫的回憶錄中，特別提到他被告知這兩艘英軍艦艇沉沒的時刻，以及這一挫敗對盟國的意義。

丘吉爾寫道：“在整個這場戰爭中，我從未受到過如此直接的衝擊......當我在床上翻身扭動的時候，這個消息的全部恐怖性在我身上沉澱下來。在印度洋或太平洋，除了珍珠港的美國倖存者，沒有英國或美國的船隻，他們正匆匆趕回加利福尼亞。在這片廣闊的水域中，日本是至高無上的，而我們到處都是弱小的、赤裸的。”

特威德教授向英國政府呼籲稱：“我們需要的是一個水下海軍遺產的管理戰略，以便我們能夠更好地保護或紀念這些船隻。這可能包括有針對性地打撈物品。”

特威德教授說：“我們希望皇家海軍制定一項我們可以幫助實現的政策。如果資源配置得當，現有的皇家海軍損失清單可以得到加強，成為一個重要的工具，在5000多艘沉船永遠消失之前開始了解、研究和管理。”

特威德教授強調，“一項戰略對於確定如何以最高效和有效的方式評估和管理這些沉船至關重要。最重要的是，我們必須記住那些在這些失落的船隻上服務的船員，他們往往在為國家服務時獻出了自己的生命。”