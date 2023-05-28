莫迪為新國會大樓主持落成典禮 反對派抵制

新議會

亞洲 – 5月28日，印度總理莫迪（ Narendra Modi ）為宏偉的新國會大樓主持落成典禮。反對人士質疑選擇的日期。5月28日這一天是“右翼極端主義”創始人維納亞克·達莫德爾·薩瓦卡 (Vinayak Damodar Savarkar）誕辰日。他是殺害印度國父聖雄甘地（ Mahatma Gandhi ）兇手的導師。

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反對者表示，莫迪揭幕的新國會大廈跟舊址比失去了靈魂。19個反對黨代表對法新社記者表示，法律幾乎沒有經過辯論就獲得通過了，反對派的議員或被取消資格、停職；或讓他們緘默不語。

還有一些反對黨表示抵制。他們說，由莫迪、而非印度總統慕爾穆（ Draupadi Murmu ）來主持典禮，是“莫大侮辱”。

在莫迪出任總理後，印度所有的帶有殖民主義色彩的標誌正在被改變，新國會大廈就是一例。莫迪在落成典禮上表示，印度不僅是一個民主國家，還是民主的發祥地。

這棟新國會大樓據報斥資 1.45 億美元興建。

新國會的下議院將有 888 個席位，遠超過目前最多所能達到的 550 席，表明當局計畫大幅擴增席次。

莫迪長期尋求消除英國統治的痕跡，而這座宏偉的新立法機構，毗鄰由英國建築師魯琴斯（ Edwin Lutyens ）和貝克（ Herbert Baker ）設計、殖民時期興建的舊國會。