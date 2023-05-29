路透社：韓國成為世界最大軍火商之一的競賽內幕

韓國軍售雄心

路透社首爾消息稱，韓國正通過其史上最大的一筆即與波蘭達成的一筆高達 137 億美元的軍火交易，為躍升全球軍售大國奠定基石。韓波兩國的軍火公司也都希望這將滿足歐洲未來對武器的需求。

波蘭2022年與韓國交易的K9自走炮，2023年3月於演習中上場。

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路透社援引韓國國防部指出，隨西方國家急於軍援烏克蘭，以及朝鮮、台海、南海等區域緊張升級，韓國的軍售從2021年的72.5億美元躍升至2022年的超過170億美元。

路透社指出，韓國去年與北約重要成員波蘭的軍火交易，包括數百套Chunmoo多管火箭、K2戰車、K9自走炮和FA-50戰機。這筆軍售的價值和武器數量，就算放在全球幾大軍火大國中來看，也相當耀眼。

據韓國和波蘭官員表示，兩國的夥伴關係有助他們奪下烏克蘭戰爭以外的歐洲武器市場。首爾能比其他國家更快提供高質量武器，華沙則提供製造能力與進入歐洲的銷售管道。

路透社採訪了13名包括直接參與交易人士在內的公司主管和政府官員，他們說這筆交易經由公開與私人的國際夥伴關係和財團拓展版圖，為韓國實現晉身全球最大武器供貨商之一的雄心打好基礎。

參與波蘭交易的韓華航天（Hanwha AeroSpace）一名負責人吳桂煥（Oh Kyeahwan，音譯）說：“捷克、羅馬尼亞、斯洛伐克、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等國以往只考慮在歐洲買國防產品，但現在更多人知道，可以用低廉的價格向韓國公司購買並快速拿到貨。”

韓國的軍工企業都不揭露武器單價，且通常武器必須同支持軍車和零配件一起出售。

路透社提到NH Research & Securities公司的研究顯示，韓華航天在全球自走炮市場有55%市佔率，加上波蘭這筆交易後，估計提高至68%。

波蘭國企「波蘭軍備集團」（PGZ）主管科摩列克（Lukasz Komorek）表示，這筆軍火交易牽成韓國與波蘭公司能連手，以生產武器、維修戰機和為日後軍售其他歐洲國家建立架構。

首爾與華沙兩地的官員表示，這將包含讓波蘭取得許可製造韓國軍備。目前計畫是售予波蘭820輛戰車裡的500輛及672輛自走炮中的300輛，從2026年開始將在波蘭的工廠生產。

不過，英國諮詢研究機構Agency Partners LLP的航天與國防分析師杜沙（Sash Tusa）對路透社表示，雖然韓、波國防產業關係良好，長期的計畫恐仍有障礙，像政治風向改變可能降低自走炮和戰車等武器需求。

杜沙還說，就算生產和需求保持穩定，歐洲國家也可能希望比照波蘭的模式與韓國做生意，也就是能創造就業機會並振興產業的共同生產協議。