朝鮮證實六月發射間諜衛星 日本懷疑是變相導彈

朝鮮半島

朝鮮周二（5月30號）證實，將在6月發射一顆軍事間諜衛星，以 "對抗美國的危險軍事行動"。日本懷疑這是一次變相的導彈發射，韓國駁斥朝鮮所謂為應對韓美軍事威脅將行使自衛權發射軍事偵察衛星的說法。

廣告 繼續瀏覽後續

朝軍二把手、朝鮮勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲當天通過朝中社發布題為“增強自衛能力”的文章稱，朝鮮將於6月發射“軍事偵察衛星1號”並測試多種偵察工具，他也提及朝鮮裝備更多偵察手段的必要性。這位官員指出，發射偵察衛星的目的是 "對抗美國及其附庸的危險軍事行動"，他指責美國 "在朝鮮半島及其周邊地區進行敵對的空中間諜活動"。

日本曾在周一宣布，它已被朝鮮告知即將發射衛星，日本政府認為這一項目隱藏着彈道導彈的發射。

據東京方面稱，平壤通知日本海岸警衛隊將在5月31日至6月11日期間發射一枚火箭。預計發射器將降落在黃海、東中國海和菲律賓呂宋島東部之間的某個區域，這些地方通常被指定為火箭碎片或分離器的落點。

日本首相岸田文雄周一表示，"即使它被描述為一顆衛星，使用彈道導彈技術進行發射也將構成對聯合國安理會決議的違反"，並威脅到民眾的安全。日本防衛省已經發布命令，擊落任何被證實在其領土上着陸或降落的彈道導彈，並表示已為此部署SM-3和愛國者PAC-3攔截導彈。

違反聯合國安全協議

韓國國防部也在一份聲明中說："朝鮮所謂的 "衛星發射 "嚴重違反了聯合國安理會禁止所有使用彈道導彈技術進行發射的決議，是一種明顯的非法行為，不能以任何借口為之辯護。

韓國世宗研究所朝鮮研究中心主任鄭成長告訴法新社，平壤的溝通策略包括向日本通報其未來的發射，但不向韓國通報，這可能與首爾和華盛頓周四在朝韓邊境以南25公里處開始的大型聯合演習有關。

此外，首爾 "在2月份的一份國防文件中把朝鮮描述為'敵人'。 最近幾周，首爾和東京一直在努力使其長期緊張的關係升溫，特別是通過在面對朝鮮的軍事威脅時進行更多合作。

但岸田文雄周一重申，東京也對與平壤的會談持開放態度，根據朝鮮一家官方媒體的報道，平壤似乎贊同與日本關係的和解方式，這對朝鮮來說是不尋常的立場。

首爾朝鮮研究大學教授楊武仁(Yang Moo-jin)告訴法新社 ，平壤 "通過援引美國和韓國之間的聯合（軍事）演習，為下一次發射軍事偵察衛星辯解並使之合法化"。 據他說，雖然衛星和彈道導彈的用途不一樣，但技術是相同的。 "如果朝鮮發射衛星，這將是對聯合國安全決議的違反，這些決議禁止所有使用彈道導彈技術的發射。

開發偵察衛星是朝鮮領導人金正恩去年公布的平壤的關鍵國防項目之一。5月16日，金正恩參觀了正在開發衛星的車間，並為其 "未來行動計畫 "開了綠燈。