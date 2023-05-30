澤連斯基：“迫切希望”韓國提供防禦性軍援 首爾態度仍不明

烏克蘭/韓國

據韓媒《朝鮮日報》周二報道，烏克蘭總統澤連斯基受訪時稱，烏克蘭“迫切希望”韓國提供防空系統等防禦性軍事裝備，以抵禦俄羅斯的攻擊。他強調，這些裝備“並不違背韓國的原則”。

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報道稱，烏克蘭總統澤連斯基呼籲韓國記取70多年前韓戰的苦痛，希望首爾當局能在對空防禦設備，以及空襲預警系統等非殺傷性武器提供支持，並強調這些裝備“並不違背韓國的原則”。

澤連斯基在《朝鮮日報》今天刊出的專訪表示：“請想想70多年前韓國迫切需要其他國家協助的時刻”，他指出，“當時為守護正義與自由，全世界向韓國伸出援手，才有了現在自由、民主、繁榮的韓國，現在的烏克蘭處境就如同70年前的韓國，請記住這個事實。”

澤連斯基同時對韓國向烏克蘭提供的人道支持表示感謝，但對於未進一步提供武器支持，因此他說：“我很清楚在提供武器上有許多限制，但我認為提供防禦系統與保護戰力系統的裝備等並不違背韓國的原則。”

他續稱，對空防禦系統並非武器，純粹只是防禦裝備，而對烏克蘭的重建工作而言，“天空的盾牌”必不可缺，“我們非常迫切期盼韓國在這部分提供支持，還有能提前警示俄方空襲的預警系統”。

當《朝鮮日報》記者提到韓國政界對於支持烏克蘭的正反意見爭論時，澤連斯基先是沉默後回應說：“我認為韓國的一般人都很了解被侵略的感覺，也支持為了守護自己不斷掙紮的烏克蘭人，因為這是正義之事。” 他又說，“烏克蘭做為一個國家，對韓國的立場非常明確，我們站在韓國這邊。我與烏克蘭都不會把韓國放在秤上衡量輕重，我們支持韓國、希望與韓國攜手發展，也希望韓國國民能抱持與我們相同的立場。”

澤倫斯基認為，在戰後重建過程中，韓國與烏克蘭在安保防衛產業、尖端技術、網絡、綠能等領域都有很多合作空間，結合烏克蘭的資源與韓國的技術，相信在鋰電池上也有發展機會。

傳與美協議送炮彈援烏克蘭韓國：報導不準確

上周，據《華爾街日報》24日報導，韓美正秘密協商，讓首爾在保密協助的情況下，提供數十萬枚炮彈給美國，再轉送到烏克蘭。不過，青瓦台隔天25日即否認了報導內容。

韓國國防部發言人全河奎表示說，“報導內容不準確，如同你們所知，國際社會正提供支持，以維持烏克蘭和平和穩定，對抗俄羅斯的非法入侵。”

據悉，韓國國防部沒有清楚說明報導不準確的部分，但表示政府會視烏克蘭局勢，採取適當措施；國家安保室則強調，沒有直接或間接經由波蘭向基輔運送武器。

另值得一提的是，澤連斯基就中國對俄羅斯的影響力也不以為然，他對《朝鮮日報》指出：“中國在外面表現出站在西方國家與俄羅斯之間的中立立場，但俄羅斯總統普京是怎麼做的？中國國家主席習近平在（3月中俄峰會）會談表示反對俄羅斯在領土外設置核武，結果才隔一周（俄羅斯）不就宣布要在白俄羅斯部署戰術核武了嗎？” 澤連斯基說，這表示俄羅斯連對自己的盟友都不誠實。