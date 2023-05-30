美日澳菲擬於本周在新加坡舉行四國防長首次會談

菲律賓/日本/美國

據共同社30日引述外交消息人士報導，美國、日本、澳大利亞和菲律賓擬借6月2日至4日即將在新加坡召開的第20屆香格里拉對話會之機，舉行四國防長的首次會談。相關協調工作正在展開。

廣告 繼續瀏覽後續

這次四國防長會議將在日本、美國和澳大利亞各自加強與菲律賓的雙邊防務合作，同時彰顯環太平洋的四國的多邊協作。由美日澳菲四國防長參加的會談將於本屆香格里拉對話會間隙在新加坡舉行。

報導稱，四國防長可能會探討如何加強四方安全合作，因為人們對北京在南中國海和東中國海日益增加的軍事存在，這一中美緊張關係的來源之一的關注日益增加。

日本防衛大臣濱田靖一、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、澳大利亞副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）和菲律賓國防部長加爾維斯（Carlito Galvez）將參加此次會議。

據消息人士稱，防長們還肯定會就四國船隻在南中國海進行聯合海上巡航交換意見，該海域是世界上最繁忙的海上通道之一，目的是阻止那裡的非法活動。

菲律賓海岸警衛隊29日發布消息稱，日本海上保安廳與美國海岸警衛隊將首次同時派遣巡邏船赴菲律賓，由三國聯合實施海上訓練。訓練將於6月1日至7日，在呂宋島巴丹半島以南海域實施。

此外，日美菲據報還計畫設立一個涉及三國國家安全顧問的安全保障事務磋商機制。這四個國家之間的雙邊防務關係近來也得到加強，日本此前向菲律賓提供了巡邏船，還就出口防空雷達達成了共識。日菲兩國都與中國就爭議海域存在主權聲索分歧。

今年2月訪日的菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）在與首相岸田文雄的會談中，確認讓派遣日本自衛隊救災和實施人道主義支援的手續變得順暢。此外，菲律賓還宣布向美軍增開4個軍事基地。

菲律賓和澳大利亞也討論了在進行聯合海上巡航的問題。5月18日，澳大利亞外交部長黃英賢（Penny Wong）在馬尼拉表示，澳方將向菲律賓海岸警衛隊提供監視無人機和其他高科技裝備，並正在考慮是否參加在南中國海的聯合巡航活動。

在新聞發布會上，當回答有關澳大利亞與美國和菲律賓加入聯合巡航的前景問題時，黃英賢回答說：“我們對與我們所有的夥伴合作行使航行和飛越自由持開放態度”。她補充說，“我們的部門正在討論推進這項工作的最佳途徑，我們希望在這方面與菲律賓繼續合作”，但沒有詳細說明。

黃英賢補充說，澳大利亞希望“一個可預測的地區”，“主權得到尊重”。