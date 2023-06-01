美防長：與中方持續缺乏溝通可能導致事件失控

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美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）6月1日在東京出席新聞發布會時表示，中方拒絕了由美方提出在本周新加坡香格里拉對話會期間舉行兩國防長會議的提議是“不幸的”，雙方間持續缺乏溝通或將導致“一個可能非常、非常迅速地失去控制的事件”。

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奧斯汀在與日本防衛大臣濱田靖一出席聯合新聞發布會時向媒體表示，“（你們）已經聽我多次談到擁有龐大、重要軍事力量的國家，能夠互相交流的重要性，以便能夠管理危機，防止事情不必要地失去控制。”

奧斯汀說：“當我們看一下中國在本地區的國際空域和國際水道所做的一些事情，你們知道，對我們的飛機和我們盟國的飛機的挑釁性攔截，這是非常令人擔憂的，我們希望他們會改變他們的行動。但是，既然他們還沒有這樣做，我擔心，在某個時候，會有一個可能非常、非常迅速地失去控制的事件。”

奧斯汀補充說，將“歡迎任何機會”與中國軍方領導人接觸。美國國防部周一說，中方拒絕了美方提出的在本周末於新加坡舉行的香格里拉對話會期間舉行兩國防長會議的邀請。五角大樓在一份聲明中稱，“美國國防部堅信在華盛頓和北京之間保持軍方對軍方的公開溝通渠道的重要性，以確保競爭不會轉向衝突。”

美國印太司令部周二發表聲明稱，一架中國戰鬥機上周五在南中國海上空以“不專業”的方式攔截一架美軍偵察機，並公布了相關視頻。解放軍南部戰區新聞發言人周三反指“美方行徑嚴重破壞地區和平穩定”，並要求美方切實約束海空一線兵力行動，“防止出現海空意外事件，否則由此引發的一切後果均由美方承擔。”

據悉，濱田靖一周四在新聞發布會上向記者表示：“我認為防務部門應該在常規的基礎上相互交流”。他還強調了與中方保持溝通的重要性。日本防衛省本月宣布，日中防務部門幹部間的直通熱線啟用。濱田靖一與中國國防部長李尚福進行了通話。

該熱線是旨在避免日本自衛隊與中國軍隊在東海等地出現偶發性衝突等不測事態的相互通報機制“海空聯絡機制”的核心，3月底設置完畢。

據日本防衛省介紹，日美防長在周四的會談上討論了地區事務並重申了雙方對維護基於規則的國際秩序和自由開放的印度-太平洋的決心。兩國防長還對迄今為止在加強日美同盟方面取得的進展表示歡迎，並談到在1月份的外長、防長“2+2”會談上確認的威懾和應對的努力。