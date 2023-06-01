【視頻】世界無煙日：吸煙在日本仍然是公共衛生面臨的一項挑戰

世界無煙日

5月31日是世界無煙日。二十年來，日本每天吸煙的人數從大約 25% 減少到了 16%。 但是煙草仍然是公共衛生面臨的一項挑戰，因為在日本每年有超過 十三萬人死於煙草。 可是，反吸煙運動在這個島國里仍然非常有限。

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在日本的酒吧里， 經常可以看到顧客邊喝酒邊抽煙。這沒什麼好驚訝的。在日本的某些餐廳酒吧里吸煙是合法的，可這在法國自2008年起就已經被禁止了。

然而，自 2020 年以來，日本政府一直在努力減少酒吧和餐館裡的吸煙現象，在這些地方通常是非常狹窄的。目的是什麼？保護在這些密閉空間里的非吸煙者。因為在街上，吸煙已經被禁止了。要吸煙，必須擠進專用區里，這與大多數西方國家採用的策略相反。如果沒有這個吸煙區，就會出現煙頭的問題，

在 20 年裡，日本每天吸煙的人數從大約 25%減少到了 16%。但吸煙仍然是公共衛生面臨的一項挑戰，因為在這裡，每年有超過十三萬人死亡。然而，對吸煙的預防措施仍然非常有限。

再有就是人類的愚蠢行為。這包煙售價 2.80 歐元。沒有讓人震驚的照片，所以當然引起任何人的關注。但這是公共衛生與經濟利益之間的鬥爭。這是個困難的等式，尤其是當世界第三大煙草公司——日本煙草公司的三分之一股份仍是由日本政府擁有時。