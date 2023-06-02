印度東部發生火車意外 至少50死 數百人受傷

印度/火車事故

6月2日星期五，印度東部奧迪沙邦發生火車意外，導致至少50人死亡，數百人受傷。

2023年6月2日，救援人員在印度東部巴拉索爾的一列脫軌列車周圍救援。

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印度鐵道部發言人表示，一列從加爾各答開往金奈的客運列車，在奧迪沙邦一個火車站附近脫軌，10多節車廂散落，部分車廂落在對向的軌道上。隨後，另一列客運列車，在對向軌道上撞到脫軌的車廂，造成該列車的幾節車廂也脫軌。另有官員指出，還有一列停泊在附近的貨運列車也遭到波及。

印度總理莫迪在推特上表示，對火車意外感到傷痛。莫迪表示，該事故發生在奧里薩省巴拉索爾縣（Balasore），救援行動正在事故現場展開，並向受影響的人提供“一切可能的援助”。

據路透社報導，西孟加拉邦首席秘書德威維迪（H-K-Dwivedi）對記者表示，這次火車相撞是一次“嚴重的事故”。一位不願透露姓名的東南鐵路官員說，他們擔心會有大量傷亡。但他沒有透露已知的具體死亡人數。

印度東南鐵路公司總經理阿爾卡納‧喬希（Archana Joshi）表示：“我現在不能對事故細節和傷亡數字發表評論。事發當時我在德里，現在正趕往事故現場。”

喬希透露說，大量的傷員正在被轉移到醫院。“來自哈拉格普爾（Kharagpur）和附近其它車站的鐵路救援隊已經到達事故現場。救濟和救援工作正在進行之中。”