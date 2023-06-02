台灣與美國21世紀貿易倡議協定應有後續

台灣/美國/21世紀貿易倡議協定

台灣與美國關於21世紀貿易倡議首批協定1日於華府美國在台協會（AIT）總部由台灣駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表雙方簽署，據台灣行政院經貿談判辦公室強調，這項協定為台美經貿打下堅實的法律基礎，未來極有機會發展為更廣泛的自由貿易協定，且有助於台灣參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。而協議下階段議題與啟動時程，目前考慮先處理勞工、環保與農業3個議題，但需要台灣再跟美方確認。

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中國表態反對台灣與美國簽訂21世紀貿易倡議協定。

據新頭殼今天引述消息報道稱，台灣經貿辦指，簽協有助於台灣參加CPTPP。台灣經貿辦發布新聞稿稱，台美貿易關係的突破，要特別歸功於總統及歷任行政院院長排除萬難，展現台灣遵守國際規範的強烈決心，以及包括外交部、經濟部、財政部、國發會、法務部、農委會、金管會、內政部、交通部、勞動部、衛福部、環保署、行政院法規會、行政院經貿談判辦公室等相關單位的通力合作，方能獲致今日的成果。

台灣經貿辦稱，1日簽署的首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法製作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題，加上後續即將展開談判的7項議題，包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法，不僅涵蓋當前全球關心的新興經貿議題，也納入如CPTPP等高標準貿易協定的相關內容。

經貿辦認為，首批協定將增強台灣產業尤其中小企業參與國際經貿投資活動的能力，並有很大機會可以發展為更廣泛的自由貿易協定，凸顯台灣接軌國際，且具能力執行高標準的貿易承諾，從而增加台灣參加CPTPP等區域貿易協定及和其他國家洽簽經貿協定機會。

台灣與美國還將深化21世紀貿易倡議協定。但至於下階段議題與啟動時程，據中央社消息說，台灣行政院政務委員鄧振中表示，目前考慮先處理勞工、環保與農業3個議題，但需要再跟美方確認。

台灣官員稱，1日簽署的首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法製作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。後續仍有包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法7項議題有待協商。

鄧振中表示，7項後續議題要同時展開談判負擔過重，目前可能會選擇其中3個議題優先處理。比較有可能的是環保、勞工與農業議題。不過他也強調，要再跟美方確認，“這只是我們的初步規畫”。